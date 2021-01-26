До кінця тижня Україна отримає першу партію вакцин від COVID-19 у рамках COVAX

Перша партія буде об'ємом 100-200 тисяч доз, її спрямують на вакцинацію лікарів.

В Україні розроблена стратегія, у рамках якої існує 5 етапів вакцинації. Перший етап стартує вже в лютому, — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

Премʼєр-міністр України зазначає, що Україна вступила в міжнародну ініціативу COVAX на рівні з іншими європейськими країнами. Правила отримання вакцини для всіх однакові.

"Усі черги вакцинації в Україні будуть дотримані відповідно до Національного плану, уся інфраструктура буде підготовлена. Є розроблений план про створення 500 мобільних бригад і понад 4 000 пунктів вакцинації. Уся інфраструктура буде забезпечена для всіх охочих і тих, хто має вакцинуватися в першу чергу", — заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Водночас паралельно з безкоштовною вакциною, яку привезе держава, буде можливість вакцинуватися за власні кошти в комерційних підприємствах. Це не буде заборонено. Якщо вакцина сертифікована і ліцензована в Україні.

За словами Шмигаля, зараз є попередня домовленість поставки понад 30 млн доз. Деякі контракти на поставку вже укладені, а деякі — на стадії підготовки до підписання.

Нагадаємо, за словами Дениса Шмигаль, карантин триватиме мінімум до весни 2021 року.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинація в країні почнеться в лютому.