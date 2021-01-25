"Уже в феврале" – Зеленский рассказал, когда начнется вакцинация населения в Украине

Президент поздравил украинцев с выходом из локдауна и рассказал, что в страну уже едет первый миллион доз препарата.

В понедельник вечером, 25 января, в свой день 43-ий рождения президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам, по случаю окончания в стране локдауна и грядущей массовой вакцинации в Украине. Видео-обращение на тему первого дня после тотального карантина опубликовано на канале президента в Telegram.

"У нас есть хорошие новости относительно вакцины от коронавируса COVID-19. Вакцинация начнется уже в феврале. Мы рассчитываем, что в Украину будет поставлен один миллион доз вакцины – первый миллион. От ведущей мировой компании", – отметил гарант украинской Конституции, не вдаваясь в детали, которые будут обнародованы "в ближайшее время".

Кроме того, Зеленский поздравил украинцев с выходом из локдауна. "Можно констатировать, что локдаун оправдал себя, и при этом – он оказался достаточно коротким", – сообщил президент.

"Сегодня мы вышли из локдауна, в нашей стране завершился усиленный карантин. Я хочу во-первых поздравить всех нас, а во-вторых поблагодарить каждого. Вместе с вами, благодаря сознанию, вниманию и дисциплине мы смогли добиться хороших результатов: вспышки инфекции не произошло. Более того – выздоровевших было больше, чем тех, кто заболел", – сообщил украинский лидер.

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Государство не теряло времени зря, и "тщательно готовилось", добавил президент. По его информации, было обеспечено дополнительно 14 тысяч коек в медучреждениях, а их общее количество таким образом было доведено до 70-ти тысяч: "70% из них – свободны. А более 80% – обеспечены кислородом".

Напомним с понедельника локдаун в Украине закончился, и страна возвращается к карантинным ограничениям "оранжевой" зоны, которые действовали в декабре 2020 года – более мягким, чем условия тотального карантина.