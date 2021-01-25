Новые условия карантина с 25 января: ограничения и разрешения

Локдаун закончился. Страна возвращается к карантинным ограничениям, которые действовали в декабре 2020 года.

Накануне завершения локдауна премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что эпидемиологи отмечают стабилизацию ситуации с заболеваемостью. Количество занятых коек снизилось до 30%. Число коек с подведенным кислородом увеличилось с 11 тыс. в сентябре до 55 тыс. в январе. Жесткий карантин, как и было запланировано, закончится 24 января.

По всей стране с 25 января действуют ограничения, предусмотренные для "оранжевой" карантинной зоны. Они предполагают, что:

в ночное время запрещена работа развлекательных заведений и ресторанов. В дневное время услуги можно предоставлять в том случае, если заведение будет заполнено менее чем на 50% посадочных мест;

запрещается работа всех заведений размещения, кроме гостиниц;

разрешается проводить массовые мероприятия (культурные, спортивные, социальные, религиозные и другие), если в них участвуют не более 220 человек, один человек на 10 квадратных метров площади здания;

разрешены перевозки в общественном транспорте, если заполнено не более 50% мест для сидения;

нельзя работать спортивным залам, фитнес-центрам, кроме тех, которые принимают не более одного посетителя на 10 квадратных метров;

в музеях, библиотеках, торгово-развлекательных центрах и заведениях бытового обслуживания должно находиться не более одного человека на 10 квадратных метров;

запрещены плановые госпитализации в больницах. Исключения — оказание медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным, пациентам, которые имеют онкологические заболевания, паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях, другие неотложные и срочные меры по госпитализации, которые в случае их переноса или отсрочки могут привести к значительному риску для жизни или здоровья человека

и др.

Напомним, на заседании Кабмина 9 декабря было принято решение о введении локдауна с 8 по 24 января. Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал это "зимними каникулами ради безопасности".

За сутки 23 января зафиксировано 3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.