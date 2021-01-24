Статистика коронавируса в Украине на 24 января: менее четырех тысяч новых случаев
Госпитализированы более двух тысяч человек.
За сутки 23 января зафиксировано 3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.
Также за минувшие сутки:
- Госпитализированы — 2 079 человек;
- Летальных случаев — 83;
- Выздоровели — 5 407 человек;
- Осуществлено тестирований за сутки — 23 081 (в том числе методом ПЦР — 17 600, методом ИФА —5 481).
За все время пандемии в Украине:
- Заболело — 1 191 812 человека;
- Выздоровели — 947 514 человека;
- Летальных исходов — 21 861;
- Проведено ПЦР-тестов — 6 098 095.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев — 240 новых случаев (126 118 случаев всего);
Винницкая область — 122 (25 899);
Волынская область — 73 (36 048);
Днепропетровская область — 236 (66 202);
Донецкая область — 110 (43 048);
Житомирская область — 164 (43 491);
Закарпатская область — 188 (30 650);
Запорожская область — 198 (64 160);
Ивано-Франковская область — 292 (46 579);
Киевская область — 242 (67 762);
Кировоградская область — 43 (9 606);
Луганская область — 79 (13 494);
Львовская область — 320 (69 265);
Николаевская область — 199 (37 866);
Одесская область — 89 (80 054);
Полтавская область — 141 (42 320);
Ровенская область — 96 (45 032);
Сумская область — 118 (45 139);
Тернопольская область — 119 (36 897);
Харьковская область — 118 (76 413);
Херсонская область — 104 (20 258);
Хмельницкая область — 203 (43 243);
Черкасская область — 78 (44 926);
Черновицкая область — 186 (44 149);
Черниговская область — 157 (33 193).
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
По данным ресурса covid-19.gov.ua, 22 января было проведено 22667 ПЦР-тестирований, 22,3% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 6769 образцов.
Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.