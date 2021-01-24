Статистика коронавируса в Украине на 24 января: менее четырех тысяч новых случаев

Госпитализированы более двух тысяч человек.

За сутки 23 января зафиксировано 3 915 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 117 детей и 111 медработников.

Также за минувшие сутки:

Госпитализированы — 2 079 человек;

Летальных случаев — 83;

Выздоровели — 5 407 человек;

Осуществлено тестирований за сутки — 23 081 (в том числе методом ПЦР — 17 600, методом ИФА —5 481).

За все время пандемии в Украине:

Заболело — 1 191 812 человека;

Выздоровели — 947 514 человека;

Летальных исходов — 21 861;

Проведено ПЦР-тестов — 6 098 095.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292), Киевской (242), г. Киеве (240) и Днепропетровской (236) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев — 240 новых случаев (126 118 случаев всего);

Винницкая область — 122 (25 899);

Волынская область — 73 (36 048);

Днепропетровская область — 236 (66 202);

Донецкая область — 110 (43 048);

Житомирская область — 164 (43 491);

Закарпатская область — 188 (30 650);

Запорожская область — 198 (64 160);

Ивано-Франковская область — 292 (46 579);

Киевская область — 242 (67 762);

Кировоградская область — 43 (9 606);

Луганская область — 79 (13 494);

Львовская область — 320 (69 265);

Николаевская область — 199 (37 866);

Одесская область — 89 (80 054);

Полтавская область — 141 (42 320);

Ровенская область — 96 (45 032);

Сумская область — 118 (45 139);

Тернопольская область — 119 (36 897);

Харьковская область — 118 (76 413);

Херсонская область — 104 (20 258);

Хмельницкая область — 203 (43 243);

Черкасская область — 78 (44 926);

Черновицкая область — 186 (44 149);

Черниговская область — 157 (33 193).

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

По данным ресурса covid-19.gov.ua, 22 января было проведено 22667 ПЦР-тестирований, 22,3% тестов оказались положительными. В лабораториях оставался необработанным 6769 образцов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство не намерено продлевать действие жесткого карантина (локдауна) после 24 января. С 25 января по всей территории Украины начнут действовать ограничения "оранжевой" карантинной зоны.