Нові умови карантину з 25 січня: обмеження та дозволи

Локдаун закінчився. Країна повертається до карантинних обмежень, які діяли в грудні 2020 року.

Напередодні завершення локдауну прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що епідеміологи зазначають стабілізацію ситуації із захворюваністю. Кількість зайнятих ліжок знизилася до 30%. Кількість ліжок із підведеним киснем збільшилася з 11 тис. у вересні до 55 тис. у січні. Жорсткий карантин, як і було заплановано, закінчиться 24 січня.

По всій країні з 25 січня діють обмеження, передбачені для "помаранчевої" карантинної зони. Вони припускають, що:

у нічний час заборонена робота розважальних закладів та ресторанів. У денний час послуги можна надавати в тому випадку, якщо заклад буде заповнено менш ніж на 50% посадочних місць;

забороняється робота всіх закладів розміщення, крім готелів;

дозволяється проводити масові заходи (культурні, спортивні, соціальні, релігійні та інші), якщо в них беруть участь не більше 220 осіб, одна людина на 10 квадратних метрів площі будівлі;

дозволені перевезення в громадському транспорті, якщо заповнено не більше 50% місць для сидіння;

не можна працювати спортивним залами, фітнес-центрів, крім тих, які приймають не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів;

у музеях, бібліотеках, торгово-розважальних центрах та закладах побутового обслуговування повинно знаходитися не більше однієї людини на 10 квадратних метрів;

заборонені планові госпіталізації в лікарнях. Винятки — надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим, пацієнтам, які мають онкологічні захворювання, паліативна медична допомога в стаціонарних умовах, інші невідкладні та термінові заходи із госпіталізації, які в разі їх перенесення або відтермінування можуть призвести до значного ризику для життя або здоров'я людини

тощо.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну 9 грудня було ухвалене рішення про введення локдауну з 8 по 24 січня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль назвав це "зимовими канікулами заради безпеки".

За добу 23 січня зафіксовано 3 915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 117 дітей та 111 медпрацівників.