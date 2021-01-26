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Спочатку медики і військові на передовій: опубліковані етапи вакцинації від COVID-19
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Вакцинація відбуватиметься в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про дорожню карту вакцинації в Україні, під час виступу у Верховній Раді, — передає УНІАН.
План вакцинації включає в себе 5 етапів:
- Вакцинація людей з критичним ризиком зараження. Це медики і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус, і люди в будинках для людей літнього віку. Також військові ООС, які перебувають на передовій. У сумі 367 тисяч людей
- Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старших за 80 років та інший медперсонал. У сумі — 2 млн 540 тисяч чоловік
- Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції підтримки і безпеки життєдіяльності країни — поліція, СБУ, учителі та ДСНС — 7,2 млн осіб
- Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Люди віком від 60 до 64 років із супутніми хворобами.
- Вакцинація інших категорій громадян, які не входять до групи ризику.
Початок вакцинації має стартувати вже в лютому.
Раніше Шмигаль заявляв, що до кінця тижня Україна отримає першу партію вакцини в рамках ініціативи COVAX.