Спочатку медики і військові на передовій: опубліковані етапи вакцинації від COVID-19

Вакцинація відбуватиметься в 5 етапів. До кінця 2022 року вакцинують мінімум 50% населення.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про дорожню карту вакцинації в Україні, під час виступу у Верховній Раді, — передає УНІАН.

План вакцинації включає в себе 5 етапів:

Вакцинація людей з критичним ризиком зараження. Це медики і персонал, який надає допомогу хворим на коронавірус, і люди в будинках для людей літнього віку. Також військові ООС, які перебувають на передовій. У сумі 367 тисяч людей Вакцинація людей з надзвичайно високим ризиком заразитися: соцпрацівників, людей старших за 80 років та інший медперсонал. У сумі — 2 млн 540 тисяч чоловік Вакцинація людей з високим ризиком інфікування і тих, хто виконує функції підтримки і безпеки життєдіяльності країни — поліція, СБУ, учителі та ДСНС — 7,2 млн осіб Вакцинація людей з підвищеним рівнем інфікування. Люди віком від 60 до 64 років із супутніми хворобами. Вакцинація інших категорій громадян, які не входять до групи ризику.

Початок вакцинації має стартувати вже в лютому.

Раніше Шмигаль заявляв, що до кінця тижня Україна отримає першу партію вакцини в рамках ініціативи COVAX.