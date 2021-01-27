Широкої вакцинації від COVID-19 в Україні не буде до 2023 року, — прогноз The Economist

Аналітики вважають, що в найближчій перспективі Україні доведеться покладатися на програму COVAX, що забезпечить вакцини лише для 20% країни.

Аналітики видання The Econoomist підготували матеріал, у якому стверджують, що в майбутньому вакцинація від коронавірусу в різних країнах буде йти з різними темпами. Зокрема, згідно з їхнім прогнозом, Україні не варто чекати широкої вакцинації від COVID-19 (яка охопить 60-70% дорослого населення країни) раніше 2023 року.

Аналітики зазначають, що відмінності між багатими і бідними країнами в питанні отримання вакцин разючі.

"У більшості країн, що розвиваються, до 2023 року не буде широкого доступу до щеплень. Деякі з цих країн — особливо бідніші — цілком можуть втратити мотивацію до поширення вакцин, особливо якщо хвороба пошириться широко або пов'язані з цим витрати виявляться занадто високими", — вважає Агата Демараїс, директор з глобального прогнозування The Economist Intelligence Unit.

На думку аналітиків, країнам із середнім доходом і більшості країн з низьким доходом доведеться покладатися на програму COVAX, яка повинна забезпечити вакцинами близько 20% населення бідних країн. Ці препарати будуть призначені, у першу чергу, для медичних працівників. В The Economist зазначають, що перші 2 мільярди з 6 мільярдів за програмою COVAX доз повинні поширити по країнах у 2021 році, проте постачання можуть бути повільними, особливо — якщо почнуться затримки у виробництві.

[ + – ] Коли країнам варто очікувати масову вакцинацію від коронавірусу, прогноз від The Econoomist

Нагадаємо: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що до кінця січня в країну прибуде перша партія вакцин за програмою COVAX. Очікується, що це буде 100-200 тисяч доз, які спрямують на вакцинацію лікарів. Перші сертифіковані щеплення від COVID-19 в Україні повинні почати робити вже в лютому.

Також нещодавно була оприлюднена дорожня карта з вакцинації в Україні. До кінця 2022 року планується прищепити від коронавірусу мінімум 50% населення.

У середині січня 2021 року генсек ООН у відеозверненні заявив, що ситуація з COVID-19 у світі погіршується. Він сказав, що деякі країни ведуть вкрай нездорову політику щодо закупівлі вакцин, набуваючи значно більшу кількість доз, ніж їм необхідно, тоді як ряд країн, у тому числі й Україна, зовсім не мають доступу до вакцин.

Раніше повідомлялося, що, за словами вчених, вакцина скоротить смертність, але не вижене коронавірус.