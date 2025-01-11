На порозі катастрофи: вчені заявили про необхідність масової вакцинації тварин у Європі

Зі зміною клімату на планеті в багатьох країнах стали з'являтися раніше небачені хвороби, вражаючи сприйнятливих до них людей і тварин. Вчені вважають, що якщо ми не зробимо кроків зараз, наступний такий спалах може стати глобальною катастрофою.

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Спалахи хвороб тварин, що сталися в Європі за останній рік, викликають тривогу в усіх наукових, медичних і сільськогосподарських галузях, створюючи значний ризик для благополуччя худоби, здоров'я населення та економічної стабільності. Ці події, які раніше мали спорадичний характер, тепер стають дедалі поширенішими, що вимагає переходу від реактивних заходів до проактивної стратегії профілактики, пише European Scientist.

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Як приклад багато хто наводить спалах вірусу блютанга 2024 року. Вірус блютанга — це трансмісивне захворювання, що вражає насамперед жуйних тварин, як-от вівці, велика рогата худоба і кози. Поширюване мошками Culicoides, це вірусне захворювання викликає лихоманку, набряки, кульгавість, а у важких випадках — смерть уражених тварин.

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Хоча ця хвороба не передається безпосередньо людині, її спалахи мають серйозні наслідки для здоров'я тварин, торгівлі та економіки сільського господарства. У Європі хвороба знову з'явилася останніми роками, що було спричинено кліматичними змінами, які розширили ареал проживання та активність переносників мошки, становлячи постійну загрозу для тваринництва та засобів до існування.

Швидке розгортання вакцин дало змогу пом'якшити її наслідки для сільського господарства, однак така залежність від сприятливих обставин не є стійкою та безпечною.

У Європі також спостерігається посилення ризиків, викликаних такими факторами, як зростання населення, урбанізація, непослідовна політика і зміна клімату. Підвищення температури і нерівномірне випадання опадів сприяють поширенню хвороб тварин, а зоонози — захворювання, що передаються від тварин до людини, — становлять додаткову загрозу. За останнє десятиліття кількість випадків зоонозів на континенті збільшилася на 600%, згідно зі звітом Європейського центру контролю та протидії захворюванням.

Такі захворювання, як вірус Західного Нілу, які раніше були характерні лише для окремих регіонів світу, тепер досягають Південної Європи, що прискорюється кліматичними змінами. Відродження блютанга підкреслює вразливість багатьох країн. Хоча галузі вдалося ефективно впоратися з цим спалахом, у майбутньому можуть з'явитися нові штами хвороби з непередбачуваними наслідками.

Спалах блютанга у 2006-2008 роках, який обійшовся Нідерландам у 200 мільйонів євро, є яскравим нагадуванням про те, якої економічної та соціальної шкоди можуть завдати подібні події. Вакцинація стає стрижнем у боротьбі з цими загрозами. Вакцинуючи популяції тварин, вакцини стримують розповсюдження хвороб, забезпечують продовольчу безпеку та захищають засоби до існування, а також пом'якшують наслідки зоонозів.

Однак рівень вакцинації в Європі залишається недостатнім. Підвищення обізнаності населення, інвестиції в дослідження вакцин і забезпечення їхньої доступності мають вирішальне значення для поліпшення цих показників. Для забезпечення комплексної готовності необхідна ширша стратегія, що охоплює надійний моніторинг захворювань, підвищення рівня біобезпеки та механізми швидкого реагування, вважають учені.

Крім безпосередньої користі для здоров'я та економіки, боротьба з хворобами тварин значно знижує згубний вплив на навколишнє середовище. Зниження поширеності захворювань у світі всього на 10% може скоротити викиди парникових газів на 800 мільйонів тонн на рік, що еквівалентно викидам 117 мільйонів європейців. Цей аспект узгоджується з ширшими цілями сталого розвитку суспільства та боротьби зі зміною клімату. Віддаючи пріоритет профілактичним стратегіям і розширюючи вакцинацію, Європа може захистити свій сільськогосподарський сектор, здоров'я населення та екосистеми від неминучого наступного спалаху.

Ставки в цій ситуації очевидні: надійний, єдиний підхід сьогодні може запобігти глобальним продовольчим, економічним і медичним кризам уже завтра, зберігши добробут людей і тварин на всьому континенті.

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