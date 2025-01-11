Вражає більше половини дорослих: поширений вірус пов'язали з хворобою Альцгеймера

У світі існує велика кількість поширених вірусів, що вражають мільярди людей щороку. Однак нещодавно вчені з'ясували, що один із них може бути пов'язаний із розвитком іншої руйнівної хвороби, націленої на наш мозок.

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Нещодавнє дослідження вчених виявило потенційний зв'язок між цитомегаловірусом (ЦМВ), широко розповсюдженим вірусом, і хворобою Альцгеймера — захворюванням, на яке страждають мільйони людей у всьому світі. Проаналізувавши тканини 101 донора, 66 з яких страждали на хворобу Альцгеймера, дослідники виявили антитіла до ЦМВ у різних тканинах, включно з мозком і спинномозковою рідиною, що свідчить про складну взаємодію, яка може підвищувати ймовірність розвитку захворювання, пише Prevention.

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Цитомегаловірус, поширена інфекція, що вражає більше половини дорослого населення до 40 років, зазвичай протікає безсимптомно у здорових людей. За словами Кліффорда Сегіла, невролога з медичного центру Providence Saint John's Health Center у Санта-Моніці, наразі ЦМВ не є частиною рутинного неврологічного обстеження. Він підкреслив, що, хоча деякі віруси можуть впливати на мозок, ЦМВ не був безпосередньо пов'язаний зі змінами в мозку, пов'язаними з хворобою Альцгеймера. Сегіл запевняє, що вкрай малоймовірно, що ЦМВ безпосередньо викликає хворобу.

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Профілактика ЦМВ здебільшого полягає в дотриманні правил гігієни, таких як ретельне миття рук, відмова від використання спільного посуду та використання засобів захисту під час інтимних контактів. Для людей, стурбованих хворобою Альцгеймера, лікарями рекомендуються такі загальнооздоровчі заходи, як регулярні фізичні вправи, збалансоване харчування для зміцнення організму.

Асоціація Альцгеймера з іншими хворобами також означає, що людям необхідно мінімізувати травми голови та продовжувати займатися когнітивною діяльністю незважаючи ні на що. Хоча дослідження і виявило певні зв'язки, воно не встановлює остаточної причинно-наслідкової її версії. Воно лише підкреслює складність хвороби Альцгеймера, в якій взаємодіють генетичні, екологічні, а тепер і потенційні вірусні чинники, заявляють автори.

Отримані результати, опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia, підштовхують науку до подальшого вивчення того, як ЦМВ та інші інфекції можуть впливати на нейродегенерацію, тож прокладають шлях для інноваційних підходів до профілактики та лікування.

Сама поширеність ЦМВ не збігається з випадками хвороби Альцгеймера в усьому світі, що змусило вчених припустити, що її роль може залежати від поєднання чинників, характерних для окремих людей або популяцій. Наприклад, спосіб життя та доступ до медичного обслуговування значно впливають на поширеність хвороби Альцгеймера, демонструючи багатогранність цієї проблеми громадської охорони здоров'я, незважаючи на подібні висновки.

Раніше Фокус писав про те, чи варто побоюватися іншим країнам поширення смертельного пташиного грипу. Велика поширеність вірусу в усьому світі та його мутації, що загрожують перекинутися на людей, змушують наукове співтовариство із занепокоєнням стежити за розвитком ситуації.

Також Фокус писав про те, звідки останнім часом з'являється стільки вірусів. Наразі налічується близько 1,67 мільйона вірусів, що заражають ссавців і птахів, які ще належить ідентифікувати. Вважається, що до 827 000 з них здатні заразити людину.

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