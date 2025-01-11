Розваги, що зміцнюють розум: учені розповіли про ефективність ігор, що розвивають мозок

У сучасному світі існує безліч способів розвитку мозку, до числа яких входять і ігри. Нещодавно вчені розповіли, наскільки такий спосіб проведення дозвілля покращує наші розумові здібності та пам'ять.

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Зниження когнітивних здібностей — поширена проблема в міру старіння, особливо серед літніх людей. Лише у Сполучених Штатах близько 2,3 мільйона дорослих у віці 65 років і старше мають діагноз "деменція". Однак навіть без офіційного діагнозу деяке зниження когнітивних здібностей є природною частиною старіння. Нещодавно вчені розповіли про те, наскільки ефективні ігри, що розвивають мозок, для протистояння хворобі, пише The Conversation.

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Хоча ця неминучість часто викликає занепокоєння, дослідження показують, що певні зміни у способі життя можуть допомогти сповільнити зниження когнітивних здібностей і навіть знизити ризик розвитку деменції. Серед основних рекомендацій — відмова від куріння та ефективний контроль артеріального тиску, розповідає Іан Макдоноу, доцент психології в Бінгемтонському університеті, штат Нью-Йорк.

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Багато людей також звертаються до ігор для тренування мозку як способу підтримки гостроти когнітивних функцій. Ці ігри спрямовані на поліпшення конкретних когнітивних функцій шляхом виконання повторюваних завдань, часто представлених у гейміфікованому форматі. Наприклад, у деяких іграх гравцям доводиться почергово визначати літери та цифри в мінливих умовах, що може сприяти поліпшенню виконавчих функцій. Однак ефективність таких ігор залишається спірною.

Дослідження показали, що, хоча вони можуть поліпшити продуктивність у самій грі, ці навички часто не переносяться на ширші реальні додатки. Так, Федеральна торгова комісія США 2016 року покарала велику компанію Lumosity, що займається тренуванням мозку, за необґрунтовані заяви про здатність її продукції підвищувати розумову працездатність і запобігати зниженню когнітивних здібностей.

Більш багатообіцяючі дані були отримані під час таких досліджень, як Synapse Project, в якому вивчалися когнітивні переваги участі в нових і складних видах діяльності, розповідає Макдоноу, який був одним з його авторів. Учасникам було доручено освоїти такі навички, як цифрова фотографія або квілтінг — заняття, що вимагають зусиль і зосередженості.

Протягом 14 тижнів у людей, які виконували такі когнітивно складні завдання, спостерігалося значне поліпшення пам'яті, мислення і швидкості оброблення інформації порівняно з тими, хто займався менш складними або пасивнішими видами діяльності, такими як розгадування кросвордів або перегляд фільмів. Візуалізація мозку виявила підвищену ефективність нейронів в учасників складних занять, що говорить про те, що їхній мозок адаптується до нових вимог. Це дослідження підкреслює важливість пошуку нових і складних занять для підтримки когнітивного здоров'я.

Головне — не конкретне заняття, а рівень розумових зусиль і залученості, яких воно вимагає, каже Макдоноу. Нове навчання, навіть якщо воно супроводжується розчаруванням, активізує ділянки мозку, які беруть участь у мисленні та прийнятті рішень, що допомагає зберегти здатність до адаптації. Популярні відеоігри, як-от Tetris, Rise of Nations і навіть Super Mario 64, також показали потенційну користь для пізнання, наприклад, поліпшили навички розв'язання завдань і збільшили об'єм мозку в ділянках, пов'язаних із пам'яттю.

Тим, хто хоче зміцнити здоров'я мозку, слід зосередитися на тому, щоб регулярно кидати собі виклик, радить Макдоноу. Чи то нове хобі, чи то гра, чи то освітній процес, найкориснішими є завдання, які виходять за рамки нашої зони комфорту. Коли настає звикання, прагнення до наступного рівня складності забезпечує постійне зростання.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.