Велике солоне озеро на межі зникнення: вчені розробляють план його порятунку

Унікальне озеро катастрофічно швидко втрачає свої запаси води і виною тому ціла низка факторів. Вчені попереджають, що його зникнення зашкодить не тільки природі, а й здоров'ю десятків тисяч людей.

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Нещодавнє дослідження вчених показало всю похмуру реальність для Великого солоного озера в штаті Юта: майже дві третини його зменшення пов'язане зі споживанням людиною річкової води, яка необхідна для поповнення запасів. Цей тривожний висновок привертає увагу до антропогенних чинників зниження рівня озера, який двічі за останні три роки досягав рекордно низького рівня, пише Gizmodo.

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Простягнувшись на 120 на 56 км і маючи максимальну глибину всього 10 метрів, унікальне озеро перебуває в занепаді з XIX століття, але діяльність людини прискорила його виснаження. У дослідженні, опублікованому в журналі Environmental Challenges, повідомляється, що 62% життєво важливих річкових вод озера відводиться на потреби людини, причому головним винуватцем цього є сільське господарство.

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Примітно, що 80% води озера використовується для вирощування кормових культур для майже мільйона голів великої рогатої худоби. Вільям Ріппл, еколог з Університету штату Орегон і співавтор дослідження, зазначає, що практика відгодівлі худоби значною мірою сприяє погіршенню стану озера. Історичні чинники, як-от його розділення залізничною естакадою 1959 року та нерегулярний приплив води від танення снігу в 1980-х роках, тимчасово приховали довгострокове погіршення його стану. Однак випаровування і непостійні опади продовжують посилювати проблему.

Ріппл і його команда пропонують скоротити споживання річкової води на 35%, щоб стабілізувати рівень озера. Вони хочуть різко скоротити виробництво люцерни і трав'яного сіна, що призведе до зниження доходів від сільського господарства на 97 мільйонів доларів на рік — 0,04% ВВП штату Юта. Незважаючи на економічний удар, компенсаційні механізми для фермерів можуть прокласти шлях до сталого збереження джерела води, зазначають автори.

Крім екологічного значення, Велике Солоне озеро забезпечує 9 000 робочих місць і щорічно приносить 2,5 мільярда доларів за рахунок видобутку корисних копалин, відпочинку та промислу креветок. Однак зникнення скорочення озера виходять далеко за рамки економіки. Сухі, оголені дна озера викидають у повітря солоний пил, що становить небезпеку для здоров'я мешканців прилеглих районів. Зусилля щодо вирішення цих проблем, як і раніше, важливі не тільки для відновлення екології, а й для благополуччя жителів штату Юта.

Солоні озера в усьому світі відчувають аналогічні проблеми, до того ж у багатьох із них спостерігається скорочення запасів через зміну клімату та нестійкі методи управління водними ресурсами. Велике Солоне озеро слугує яскравим нагадуванням про складний баланс між економічною діяльністю та збереженням довкілля, який лежить на плечах людства.

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