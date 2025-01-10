Планети без важливої особливості Землі можуть бути населені: що з'ясували вчені

Навіть світи, де немає тектоніки літосферних плит, все ж можуть бути придатними для життя.

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Вважається, що існування тектоніки літосферних плит відіграло важливу роль у появі життя на Землі. Це означає, що якщо на планеті земного типу немає тектоніки плит, то вона не може бути населеною. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Advancing Earth and Space Sciences, вважають інакше, пише Universe Today.

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Важливим чинником у формуванні Землі та еволюції життя на нашій планеті вважається тектоніка літосферних плит. На Марсі та Венері немає таких процесів, хоча вони є планетами земного типу. Такі планети мають досить велике поширення у Всесвіті і багато з них також не мають, як вважається, тектоніки плит, а значить вони не придатні для життя. Багато з планет земного типу мають значний внутрішній нагрів і тому не мають руху літосферних плит.

Але нове дослідження показує, що на таких планетах, які вчені називають "Ігнанськими Землями" (Ignan Earths від слова ignition, що перекладається з англійської як запалювання), з більшою вірогідністю є теплові труби, які спрямовують магму з надр на поверхню. У результаті температура на поверхні таких планет схожа на ту, що була на Землі в найспекотніший період її історії, коли почала утворюватися рідка вода.

Тектоніка літосферних плит пояснює рух і взаємодію верхніх шарів Землі. Точніше, літосферу, яка складається з кори і верхнього шару мантії. Вона розділена на низку частин, відомих як літосферні плити, які плавають на напіврідкому шарі нижче, відомому як астеносфера. Там, де зустрічаються літосферні плити, формуються гори, вулкани і западини.

Вважають, що тектоніка плит відіграла вирішальну роль в еволюції життя на Землі Фото: space.com

Вважається, що тектоніка плит відіграла вирішальну роль в еволюції життя на Землі. Переміщення величезних масивів суші створило нові середовища проживання і призвело до ізоляції популяцій, що дало змогу сформувати окремі екосистеми. Зіткнення літосферних плит призвели до появи гірських хребтів, які вплинули на погодні умови та клімат. Вулканічна активність, викликана рухом плит, призвела до того, що ґрунти стали родючими, а в атмосферу були викинуті гази, такі як вуглекислий газ, що допомогло Землі зробити клімат сприятливішим для життя.

Учені вважають, що тектоніка плит також запобігає перегріванню внутрішньої частини планети. Якби на Землі не було такого руху плит, то всередині неї могло бути занадто спекотно для розвитку стабільного середовища на поверхні.

Учені вивчили ймовірність того, наскільки планети земного типу, що мають сильне внутрішнє нагрівання, можуть бути придатними для життя. Дослідження показує, що світи з високими внутрішніми температурами повинні мати тверду мантію. Кора залишиться значною мірою стабільною внаслідок єдиної ймовірної активності, тектоніки теплових труб, де частина внутрішнього тепла передається на поверхню, наприклад, від вулканічної активності.

Учені змоделювали ймовірний діапазон температур на поверхні таких планет на основі низки різних типів світів і виявили, що, всупереч попереднім припущенням, внутрішній нагрів цілком може призвести до того, що на таких планетах навколишнє середовище буде сприятливим для життя. Тобто це планети земного типу, де немає тектоніки плит і все ж вони можуть бути населені.

Як уже писав Фокус, Всесвіт створює гігантські планети незвичайним способом. Вчені вважають, що планети в кілька разів більші, ніж Юпітер, виникли в результаті катастрофічного зіткнення.

Також Фокус писав про те, що нове дослідження показало, що майбутні поселенці на Місяці зможуть краще забезпечити себе їжею, ніж майбутні жителі Марса.