Планеты без важной особенности Земли могут быть обитаемы: что выяснили ученые

Даже миры, где нет тектоники литосферных плит, все же могут быть пригодными для жизни.

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Считается, что существование тектоники литосферных плит сыграло важную роль в появлении жизни на Земле. Это значит, что если на планете земного типа нет тектоники плит, то она не может быть обитаемой. Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Advancing Earth and Space Sciences, считают иначе, пишет Universe Today.

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Важным фактором в формировании Земли и эволюции жизни на нашей планете считается тектоника литосферных плит. На Марсе и Венере нет таких процессов, хотя они являются планетами земного типа. Такие планеты имеют достаточно большое распространение во Вселенной и многие из них также не имеют, как считается, тектоники плит, а значит они не пригодны для жизни. Многие из планет земного типа имеют значительный внутренний нагрев и поэтому не имеют движения литосферных плит.

Но новое исследование показывает, что на таких планетах, которые ученые называют "Игнанскими Землями" (Ignan Earths от слова ignition, что переводится с английского как воспламенение, возгорание), с большей вероятностью находятся тепловые трубы, которые направляют магму из недр на поверхность. В результате температура на поверхности таких планет похожа на ту, что была на Земле в самый жаркий период ее истории, когда начала образовываться жидкая вода.

Тектоника литосферных плит объясняет движение и взаимодействие верхних слоев Земли. Точнее, литосферу, которая состоит из коры и верхнего слоя мантии. Она разделена на ряд частей, известных как литосферные плиты, которые плавают на полужидком слое ниже, известном как астеносфера. Там, где встречаются литосферные плиты, формируются горы, вулканы и впадины.

Считается, что тектоника плит сыграла решающую роль в эволюции жизни на Земле Фото: space.com

Считается, что тектоника плит сыграла решающую роль в эволюции жизни на Земле. Перемещение огромных массивов суши создало новые среды обитания и привело к изоляции популяций, что позволило сформировать отдельные экосистемы. Столкновения литосферных плит привели к появлению горных хребтов, которые повлияли на погодные условия и климат. Вулканическая активность, вызванная движением плит, привела к тому, что почвы стали плодородными, а в атмосферу были выброшены газы, такие как углекислый газ, что помогло Земле сделать климат более благоприятным для жизни.

Ученые считают, что тектоника плит также предотвращает перегрев внутренней части планеты. Если бы на Земле не было такого движения плит, то внутри нее могло быть слишком жарко для развития стабильной среды на поверхности.

Ученые изучили вероятность того, насколько планеты земного типа, имеющие сильный внутренний нагрев, могут быть пригодными для жизни. Исследование показывает, что миры с высокими внутренними температурами должны иметь твердую мантию. Кора останется в значительной степени стабильной в результате единственной вероятной активности, тектоники тепловых труб, где часть внутреннего тепла передается на поверхность, например, от вулканической активности.

Ученые смоделировали вероятный диапазон температур на поверхности таких планет на основе ряда различных типов миров и обнаружили, что, вопреки предыдущим предположениям, внутренний нагрев вполне может привести к тому, что на таких планетах окружающая среда будет благоприятной для жизни. То есть это планеты земного типа, где нет тектоники плит и все же они могут быть обитаемы.

Как уже писал Фокус, Вселенная создает гигантские планеты необычным способом. Ученые считают, что планеты в несколько раз большие, чем Юпитер, возникли в результате катастрофического столкновения.

Также Фокус писал о том, что новое исследование показало, что будущие поселенцы на Луне смогут лучше обеспечить себя пищей, чем будущие жители Марса.