Ученые обнаружили, что на Луне еда растет лучше, чем на Марсе

Исследователи считают, на Луне почва лучше подходит для выращивания сельскохозяйственных культур, чем на Красной планете.

Related video

Хотя Илон Маск планирует заселить людьми Марс, недавние эксперименты с использованием внеземной почвы показывают, что людям гораздо легче будет выжить на Луне, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые придумали несколько способов для выращивания еды в космосе. И все же продолжаются исследования, которые касаются традиционных методов выращивания сельскохозяйственных культур непосредственно в лунной и марсианской почве.

Для нового эксперимента ученые использовали реконструированную лунную почву, созданную на основе образцов, доставленных миссиями "Аполлон". Для создания реконструированной марсианской почвы использовались данные, собранные марсоходом Curiosity, ведь до сих пор на Землю не были доставлены образцы с Марса.

По словам Лоры Ли из Университета Северной Аризоны, США, эксперименты показали, что растения лучше растут в лунной, а не в марсианской почве. Хотя исследователи думали, что все будет наоборот.

Почва на Марса наполнена азотом, который является важным компонентом для жизни и в то же время она очень плотная и похожа на глину, что ограничивает количество кислорода, доступного корням растений.

Ученые попыталась выращивать урожай с помощью милорганита, удобрения, изготовленного из термообработанных микробов, которые переваривают сточные воды. Считается, что именно человеческие отходы можно использовать в качестве удобрения для выращивания еды на Луне и Марсе.

Хотя исследование еще не опубликовано, предварительные результаты показывают, удобрения из человеческих отходов могут не принести желаемого эффекта.

Кукуруза, выращенная в марсианской почве с использованием бактерий, перерабатывающих сточные воды, имела показатель выживаемости 33,3%, тогда как кукуруза, выращенная с помощью чистого азотного удобрения, которое используется для сельскохозяйственных культур на Земле, имела показатель выживаемости 58,8%. Это говорит о том, что удобрения, возможно, придется доставлять на Марс, чтобы компенсировать низкую урожайность.

Сейчас ученые тестируют брокколи, кабачки, фасоль и люцерну с различными удобрениями в марсианской и лунной почве, чтобы увидеть, насколько высока их выживаемость. Люцерна лучше растет в лунной, а не в марсианской почве и ученые считают, что ее можно использовать в качестве будущего удобрения для космических культур. Ученые также проведут тестирования картофеля, который помог главному герою фильма "Марсианин" не умереть с голоду на Красной планете.

Как показывают прошлые исследования, прежде чем поселения на Марсе станут полностью самодостаточными и смогут обеспечить себя едой, продет не менее 100 лет. Что касается поселений на Луне, то считается, что они могут стать самодостаточными всего за несколько десятилетий. До этого большое количество еды все же придется доставлять с Земли.

Как уже писал Фокус, NASA готовится к отправке на Луну специального аппарата, который впервые сделает снимки магнитного поля нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что астрономы изучили Юпитер и обнаружили нечто странное на гигантской планете. Оказалось, что представление об облаках Юпитера было ошибочным.