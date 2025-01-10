Учені виявили, що на Місяці їжа росте краще, ніж на Марсі

Дослідники вважають, на Місяці ґрунт краще підходить для вирощування сільськогосподарських культур, ніж на Червоній планеті.

Related video

Хоча Ілон Маск планує заселити людьми Марс, недавні експерименти з використанням позаземного ґрунту показують, що людям набагато легше буде вижити на Місяці, пише Space.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені придумали кілька способів для вирощування їжі в космосі. Та все ж тривають дослідження, які стосуються традиційних методів вирощування сільськогосподарських культур безпосередньо в місячному та марсіанському ґрунті.

Для нового експерименту вчені використовували реконструйований місячний ґрунт, створений на основі зразків, доставлених місіями "Аполлон". Для створення реконструйованого марсіанського ґрунту використовували дані, зібрані марсоходом Curiosity, адже дотепер на Землю не доставили зразки з Марса.

За словами Лори Лі з Університету Північної Арізони, США, експерименти показали, що рослини краще ростуть у місячному, а не в марсіанському ґрунті. Хоча дослідники думали, що все буде навпаки.

Ґрунт на Марсі наповнений азотом, який є важливим компонентом для життя, і водночас він дуже щільний і схожий на глину, що обмежує кількість кисню, доступного корінню рослин.

Науковці спробувала вирощувати врожай за допомогою мілорганіту, добрива, виготовленого з термооброблених мікробів, які перетравлюють стічні води. Вважається, що саме людські відходи можна використовувати як добриво для вирощування їжі на Місяці та Марсі.

Хоча дослідження ще не опубліковане, попередні результати свідчать, що добрива з людських відходів можуть не принести бажаного ефекту.

Кукурудза, вирощена в марсіанському ґрунті з використанням бактерій, що переробляють стічні води, мала показник виживання 33,3%, тоді як кукурудза, вирощена за допомогою чистого азотного добрива, яке використовується для сільськогосподарських культур на Землі, мала показник виживання 58,8%. Це говорить про те, що добрива, можливо, доведеться доставляти на Марс, щоб компенсувати низьку врожайність.

Наразі вчені тестують броколі, кабачки, квасолю і люцерну з різними добривами в марсіанському і місячному ґрунті, щоб побачити, наскільки висока їхня виживаність. Люцерна краще росте в місячному, а не в марсіанському ґрунті, і вчені вважають, що її можна використовувати як майбутнє добриво для космічних культур. Вчені також проведуть тестування картоплі, яка допомогла головному герою фільму "Марсіанин" не померти з голоду на Червоній планеті.

Як показують минулі дослідження, перш ніж поселення на Марсі стануть повністю самодостатніми і зможуть забезпечити себе їжею, мине не менше 100 років. Що стосується поселень на Місяці, то вважається, що вони можуть стати самодостатніми всього за кілька десятиліть. До цього велику кількість їжі все ж доведеться доставляти із Землі.

Як уже писав Фокус, NASA готується до відправки на Місяць спеціального апарату, який вперше зробить знімки магнітного поля нашої планети.

Також Фокус писав про те, що астрономи вивчили Юпітер і виявили щось дивне на гігантській планеті. Виявилося, що уявлення про хмари Юпітера було помилковим.