Астрономи вивчили Юпітер і виявили щось дивне на гігантській планеті (фото)

Виявилося, що уявлення про хмари Юпітера було помилковим.

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Астрономи спростували давнє припущення про те, що знамениті закручені хмари Юпітера складаються із замороженого аміаку, і це дуже важливе відкриття на планеті, яка вважалася добре вивченою. Нові дані про вміст аміаку в атмосфері Юпітера суперечать наявним моделям складу атмосфери газового гіганта. Дослідження опубліковано в журналі в журналі Earth and Space Science, пише Space.

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Атмосфера Юпітера в основному складається з водню і гелію з невеликою кількістю аміаку, метану, водяної пари та інших газів. Останні компоненти конденсуються на різних рівнях і утворюють закручені хмари, які відбивають сонячне світло і створюють вражаючий вигляд Юпітера.

Через наявність аміаку в атмосфері Юпітера, який конденсується і утворює хмари за найнижчого тиску серед усіх відомих газів, учені припустили, що верхні хмари планети складаються з аміачного льоду.

Через наявність аміаку в атмосфері Юпітера, який конденсується й утворює хмари за найнижчого тиску серед усіх відомих газів, учені припустили, що верхні хмари планети складаються з аміачного льоду Фото: NASA

Вчені використовували метод для оцінки концентрації метану та аміаку в атмосфері Юпітера за допомогою оцінки кількості світла, що поглинається цими газами на довжинах хвиль світла, які для них характерні. У результаті їм вдалося створити нову карту розподілу аміаку в хмарах Юпітера з великою точністю.

Автори дослідження виявили, що відбите світло виходило з шарів хмар, де тиск і температура були б занадто високими для конденсації аміаку. Тому вчені дійшли висновку, що аміачний лід не може бути основним компонентом хмар Юпітера.

Учені дійшли висновку, що аміачний лід не може бути основним компонентом хмар Юпітера Фото: NASA

Моделювання показало, що зовнішні хмари Юпітера найімовірніше складаються з гідросульфіду амонію і, можливо, смогу, що утворюється внаслідок фотохімічних реакцій в атмосфері, оскільки колір хмар не відповідає чистому льоду.

Результати дослідження показують, що в атмосфері Юпітера відбувається багато складних фотохімічних процесів. Чисті хмари з аміачного льоду трапляються доволі рідко й обмежені невеликими ділянками атмосфери, кажуть учені.

За словами астрономів, наявність і відсутність аміаку в тих чи інших місцях атмосфери Юпітера є хорошим індикатором погодних процесів на планеті, що робить його важливим для розуміння всієї природи газового гіганта.

Хоча вчені зробили дуже важливе відкриття на, здавалося б, добре вивченій планеті, все ж є деякі моменти, які ще потрібно уточнити. Найімовірніше, рівень аміаку в хмарах Юпітера змінюється з висотою, але це ще належить перевірити.

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