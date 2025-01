Уперше побачимо дихання Землі: для цього доведеться полетіти на Місяць

NASA готується до відправлення на Місяць спеціального апарату, який вперше зробить знімки магнітного поля планети.

Related video

Апарат NASA з поверхні Місяця зробить перші знімки магнітного поля Землі, а також його "дихання", пише LiveScience.

Йдеться про прилад Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), який бачить рентгенівські промені, що відбиваються від магнітосфери Землі. Він є частиною корисного навантаження, яке запустять у космос на борту Blue Ghost Lander компанії Firefly Aerospace 15 січня.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Після приземлення на поверхню Місяця апарат увімкнеться і спрямує свій погляд на Землю. Він зробить знімки магнітного поля планети, вловлюючи низькоенергетичні рентгенівські промені, які відбиваються від поверхні.

"Ми очікуємо вперше побачити, як магнітосфера Землі вдихає і видихає. Коли сонячний вітер дуже сильний, магнітосфера зменшуватиметься, притискаючись до Землі, а потім розширюватиметься, коли сонячний вітер слабшатиме", — говорить астрофізик із Центру космічних польотів імені Годдарда, і керівник LEXI в NASA Хенджу Коннор.

Магнітосферу Землі формує рідкий метал усередині розплавленого ядра планети. Він захищає Землю і все живе від смертоносних космічних променів, а також від сонячного вітру, який запускає Сонце.

Коли космічні промені потрапляють у магнітосферу Землі, вони або відбиваються назад у космос, або захоплюються вздовж ліній магнітного поля, перш ніж впасти на полюси в процесі, який називається магнітне перез'єднання.

Унаслідок цього на Землі з'являються магнітні бурі, які не тільки відповідальні за дивовижні полярні сяйва, а й також несуть небезпеку для електрообладнання.

Тому пошук відповідей у цій царині вкрай важливий, зокрема вчені хочуть дізнатися, як космічні частинки падають на Землю. Чи відбувається це сплесками або ж одночасно.

"Ми хочемо зрозуміти, як поводиться природа, і зрозумівши це, ми зможемо допомогти захистити нашу інфраструктуру в космосі", — наголосив Коннор.

Апарат LEXI Фото: Firefly Aerospace/NASA

Попри те, що тільки цього місяця LEXI вперше отримає повну картину магнітосфери Землі, це не перший політ інструменту в космос. У 2012 році LEXI, який тоді називався STORM (Sheath Transport Observer for the Redistribution of Mass), було запущено в космос на борту зондувальної ракети для збору рентгенівських зображень перед падінням назад на Землю.

Після ремонту деяких ключових компонентів і оптики інструмент тепер знову готовий до польоту.

"Ми намагаємося отримати цю загальну картину космічного середовища Землі. Багато розділів фізики можуть бути езотеричними або складними для розуміння без багатьох років спеціальної підготовки, але це буде наука, яку ви зможете побачити", — каже головний дослідник LEXI Браян Волш.

Нагадаємо, виявлено явище, яке впливає на магнітне поле Землі. Дослідження показало, що блискавки можуть створювати енергетичні електромагнітні хвилі, які поширюються надзвичайно далеко в космос.