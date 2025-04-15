Коли Сонце вдарить по Землі суперштормом: учені зробили похвилинний прогноз

Супершторм на Сонці, сили якого вистачить, щоб спровокувати "інтернет-апокаліпсис", відключити супутники та паралізувати постачання чистої води, може вдарити по Землі в "будь-який момент". Учені зробили прогноз, що відбуватиметься на планеті в цей момент.

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Супершторм на Сонці, сили якого вистачить, щоб спровокувати "інтернет-апокаліпсис", відключити супутники та паралізувати постачання чистої води, може вдарити по Землі в "будь-який момент". Учені зробили прогноз, що відбуватиметься на планеті в цей момент.

Про це пише Daily Mail.

Раніше спалах на Сонці такої ж сили стався понад тисячу років тому, задовго до того, як людство винайшло електрику. Але така подія в наші дні призвела б до пожеж на трансформаторах, краху фінансових ринків і відключення авіаційного зв'язку.

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Водоочисні споруди будуть знеструмлені, а продукти в морозильних камерах і холодильниках швидко зіпсуються. Пасажири літаків на великій висоті в полярних регіонах отримають підвищену дозу радіації. Також від супершторму може постраждати озоновий шар Землі.

Сонячний супершторм може статися в будь-який час Фото: SciTechDaily

Єдиною гарною новиною будуть зачаровуючі північні сяйва, які буде видно по всьому світу.

Вчені склали покроковий прогноз, чого варто очікувати від супершторму:

0 хвилин

На поверхні Сонця відбувається екстремальний сонячний спалах. Астрономи зафіксують інтенсивний спалах світла на поверхні зірки.

20 хвилин

По Землі вдарять заряджені енергійні частинки, які рухатимуться зі швидкістю, близькою до швидкості світла.

Вони виведуть з ладу обладнання космічних апаратів, порушивши роботу супутникового зв'язку, систем GPS і можуть спричинити фінансовий крах.

У рази зросте ризик радіації для пілотів і пасажирів літаків у небі над полюсами.

18 годин

Протони пройдуть через магнітне поле Землі і потраплять в іоносферу.

На цьому етапі на планеті можуть згоріти силові трансформатори та розплавитися електромережі, що вимкне інтернет. Також зупиняться водоочисні станції, а продукти харчування зіпсуються в холодильниках, що не працюють.

Кілька тижнів по тому

Будуть потрібні тижні або навіть місяці, щоб відновити і перезапустити згорілі силові трансформатори. Доступ до чистої води і свіжої їжі все ще може бути обмежений.

Супутникові та комунікаційні компанії все ще лагодитимуть своє обладнання в космосі.

Через роки

Потенційне пошкодження озонового шару можуть призвести до збільшення впливу ультрафіолетового випромінювання на все живе в деяких частинах світу.

У минулому подібний спалах уже досягав Землі, на що вказав аналіз річних кілець дерев. Аспірантка на ім'я Фуса Міяке зробила вражаюче відкриття, вивчаючи дуже старі японські кедри. Міяке виявила незвичайний сплеск вуглецю-14, який стався близько 1250 років тому.

Команда Міяке дійшла висновку, що Сонце справило на світ жахливий суперспалах, який досяг нашої планети.

Цю подію тепер називають "подією Міяке", на честь ученої, яка її виявила.

"Якщо нам знову доведеться зіткнутися з подібною "подією Міяке", ми зіткнемося з масштабними відключеннями електроенергії. Без неї ми втратимо доступ в інтернет і навіть такі базові речі, як чиста вода, оскільки насосам потрібна енергія для роботи. У холодильниках не залишиться придатної їжі", — каже професор космічної фізики в Університеті Редінга Метью Оуенс.

Вчені отримають попередження всього за 18 годин до того, як відбудеться подія такого масштабу. За оцінками експертів, нова "подія Міякі" буде в 10 разів потужнішою за інший руйнівний сонячний супершторм, який відомий як "подія Керрінгтона". Ця геомагнітна буря спровокувала північні сяйва в тропіках, а також повсюдні збої в роботі телеграфних систем. У деяких випадках навіть повідомлялося про іскристі телеграфні апарати.

Нагадаємо, вчені попередили, що в Землю вріжуться потоки плазми, буде геомагнітна буря. Учені стали свідками рідкісного виверження на Сонці. Космічні апарати зафіксували появу одразу двох потоків плазми, які вирвалися один за одним, і наша планета перебуває на лінії удару.