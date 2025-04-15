Когда Солнце ударит по Земле суперштормом: ученые сделали поминутный прогноз

Супершторм на Солнце, силы которого хватит, чтобы спровоцировать "интернет-апокалипсис", отключить спутники и парализовать поставки чистой воды, может обрушиться на Землю в "любой момент". Ученые сделали прогноз, что будет происходить на планете в этот момент.

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Супершторм на Солнце, силы которого хватит, чтобы спровоцировать "интернет-апокалипсис", отключить спутники и парализовать поставки чистой воды, может обрушиться на Землю в "любой момент". Ученые сделали прогноз, что будет происходить на планете в этот момент.

Об этом пишет Daily Mail.

Ранее вспышка на Солнце такой же силы произошла более тысячи лет назад, задолго до того, как человечество изобрело электричество. Но такое событие в наши дни привело бы к пожарам на трансформаторах, краху финансовых рынков и отключению авиационной связи.

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Водоочистные сооружения будут обесточены, а продукты в морозильных камерах и холодильниках быстро испортятся. Пассажиры самолетов на большой высоте в полярных регионах получат повышенную дозу радиации. Также от супершторма может пострадать озоновый слой Земли.

Солнечный супершторм может произойти в любое время Фото: SciTechDaily

Единственно хорошей новость будут завораживающие северные сияния, которые будут видны по всему миру.

Ученые составили пошаговый прогноз, чего стоит ожидать от супершторма:

0 минут

На поверхности Солнца происходит экстремальная солнечная вспышка. Астрономы зафиксируют интенсивную вспышку света на поверхности звезды.

20 минут

По Земле ударят заряженный энергичные частицы, которые будут двигаться со скоростью, близкой к скорости света.

Они выведут из строя оборудование космических аппаратов, нарушив работу спутниковой связи, систем GPS и могут вызвать финансовый крах.

В разы возрастет риск радиации для пилотов и пассажиров самолетов в небе над полюсами.

18 часов

Протоны пройдут через магнитное поле Земли и попаду в ионосферу.

На этом этапе на планете могут сгореть силовые трансформаторы и расплавиться электросети, что выключит интернет. Также остановятся водоочистные станции, а продукты питания испортятся в неработающих холодильниках.

Несколько недель спустя

Потребуются недели или даже месяцы, чтобы восстановить и перезапустить сгоревшие силовые трансформаторы. Доступ к чистой воде и свежей пище все еще может быть ограничен.

Спутниковые и коммуникационные компании все еще будут чинить свое оборудование в космосе.

Спустя годы

Потенциальное повреждение озонового слоя могут привести к увеличению воздействия ультрафиолетового излучения на все живое в некоторых частях мира.

В прошлом подобная вспышка уже достигала Земли, на что указал анализ годичных колец деревьев. Аспирантка по имени Фуса Мияке сделала поразительное открытие, изучая очень старые японские кедры. Мияке обнаружила необычный всплеск углерода-14, который произошел около 1250 лет назад.

Команда Мияке пришла к выводу, что Солнце произвело на свет чудовищную супервспышку, которая достигла нашей планеты.

Это событие теперь называют "событием Мияке", в честь ученой, которая его обнаружила.

"Если нам снова придется столкнуться с подобным "событием Мияке", мы столкнемся с масштабными отключениями электроэнергии. Без нее мы потеряем доступ в интернет и даже такие базовые вещи, как чистая вода, так как насосам нужна энергия для работы. В холодильниках не останется пригодной еды", — говорит профессор космической физики в Университете Рединга Мэтью Оуэнс.

Ученые получат предупреждение всего за 18 часов до того, произойдет событие такого масштаба. По оценкам экспертов, новое "событие Мияки" будет в 10 раз мощнее другого разрушительного солнечного супершторма, которое известно как "событие Кэррингтона". Эта геомагнитная буря спровоцировала северные сияния в тропиках, а также повсеместным сбоям в работе телеграфных систем. В некоторых случаях даже сообщалось об искрящихся телеграфных аппаратах.

Напомним, ученые предупредили, что в Землю врежутся потоки плазмы, будет геомагнитная буря. Ученые стали свидетелями редкого извержения на Солнце. Космические аппараты зафиксировали появление сразу двух потоков плазмы, которые вырвались один за другим, и наша планета находится на линии удара.