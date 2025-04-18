Найсухіший, найхолодніший і найвітряніший континент на Землі постійно змінює свої розміри: про що йдеться

Антарктида є найпівденнішим континентом планети і являє собою гігантський крижаний щит, що містить близько 30 мільйонів кубічних кілометрів води. Він також є найсухішим і найхолоднішим континентом планети, проте тут все ще процвітає життя, про яке вчені раніше не знали.

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Про це пише Live Science.

Можна подумати, що Антарктида — не більше ніж гігантський шматок льоду, проте це зовсім не так. Крижаний континент розташований у Південному полярному колі, що оточує південну частину земної кулі, і є п'ятим за величиною континентом Землі. Однак розмір Антарктиди постійно змінюється залежно від сезону, оскільки морський лід, що розширюється вздовж узбережжя, майже подвоює розмір континенту взимку.

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Попри суворі погодні умови Антарктида також є домівкою для багатьох тварин і рослин, які не зустрічаються більше ніде на планеті. Крижаний континент також є "центром наукових досліджень": наприклад, раніше вчені вперше зазирнули під гігантський крижаний щит Антарктиди й виявили під ним величезну кількість життя, яке процвітає.

Клімат Антарктиди

Клімат крижаного континенту не стабільний по всьому периметру: найнижча температура, коли-небудь зареєстрована в Антарктиді, становила -98 градусів за Цельсієм на станції "Восток" 1983 року. Оскільки Антарктида розташована в Південній півкулі, найтепліша пора року — з грудня по лютий, а найхолодніша — з червня по серпень.

Водночас середня температура на станції Південного полюса становить близько -28 градусів за Цельсієм влітку і -60 градусів за Цельсієм взимку. Взимку континент також місяцями перебуває в повній темряві.

Хто живе в Антарктиді

Крижаний континент є домівкою для неймовірної кількості диких тварин, зокрема:

пінгвіни;

кити;

риби;

безхребетні.

Цікаво, що самці імператорських пінгвінів, по суті, є єдиними теплокровними тваринами, які залишаються в Антарктиді протягом усієї холодної зими, гніздячись на яйці, відкладеному партнеркою. Самки проводять дев'ять тижнів у морі та повертаються якраз до вилуплення яйця.

За словами дослідників, на континенті також неможливо зустріти амфібій, рептилій або наземних ссавців. Тут також не так багато рослин — здебільшого, тут трапляються мохи, лишайники та водорості.

Під крижаним щитом Антарктиди ховається безліч життя Фото: Threads

Антарктида — насправді пустеля

Попри величезну кількість замороженої води, що вкриває континент, Антарктида насправді є пустелею, оскільки з неба випадає дуже мало вологи. Внутрішні регіони континенту отримують у середньому лише 5 сантиметрів опадів — переважно снігу. Прибережні регіони Антарктиди отримують більше опадів, але все одно занадто мало — лише близько 20 сантиметрів на рік. Однак, на відміну від більшості пустельних регіонів, волога не вбирається в землю — натомість сніг накопичується сам по собі.

Чи є в Антарктиді люди

На крижаному континенті немає корінних народів, проте люди все ж живуть тут на різних науково-дослідних станціях, якими керують понад два десятки країн. Загалом близько 4000 запрошених учених, розподілених по 70 дослідницьких станціях, населяють континент влітку. Взимку кількість людей скорочується до 1000, оскільки багато вчених залишають континент.

Раніше Фокус писав про те, що ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому.