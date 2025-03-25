Учені вперше зазирнули під гігантський крижаний щит Антарктиди: там процвітає життя

Дослідники виявили процвітаючу екосистему дивних глибоководних істот на морському дні, яке нещодавно оголилося.

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Океан покриває понад 70% поверхні планети, але все ще є найменш вивченою частиною Землі. Вчені роками намагаються картографувати дно океану, проте це надзвичайно складно. І все ж у новому дослідженні вченим вдалося виявити щось цікаве — уперше в історії дослідники зазирнули "під айсберг", що відколовся від Антарктиди, пише The Independent.

Дослідники з Інституту океану імені Шмідта виявили "екосистему, що процвітає" дивних глибоководних істот на морському дні, яке нещодавно оголилося після відколу айсберга. Автори дослідження зазначають, що ця область раніше ніколи не була доступною для людей, проте тепер вченим вдалося зазирнути під брилу льоду і виявити, що під нею мешкають гігантські корали й губки, що підтримують безліч форм життя, зокрема глибоководних павуків, восьминогів і крижаних риб.

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Останні знахідки на глибині до 1300 метрів нижче поверхні моря пропонують нові відомості про те, як функціонують екосистеми під ділянками антарктичного крижаного щита, що плавають. Зазначимо, що до цього моменту вченим було мало відомо про істот, що живуть під шельфовими льодовиками Антарктиди, що плавають.

Ще 2021 року вчені вперше зазирнули під шельфовий льодовик і виявили ознаки донних форм життя. Тепер учені розширили свої дослідження і виявили багате розмаїття життя, в якому присутні натяки на кілька нових видів, невідомих науці.

Зазначимо, що життя в найглибших частинах океану процвітає в найсуворіших середовищах. Глибоководні екосистеми зазвичай залежать від поживних речовин, що повільно стікають з поверхні на морське дно. Однак до цього моменту все ще залишалося незрозумілим, як антарктичні екосистеми, вкриті льодом товщиною 150 метрів протягом століть, можуть вміщати процвітаючі екосистеми, коли вони повністю відрізані від поверхневих поживних речовин.

У новому дослідженні вчені вивчили морське дно під айсбергами, що відкололися, площею близько 510 кілометрів. На думку вчених, ця ділянка морського дня, ймовірно, була домівкою для екосистеми різноманітних істот, кажуть учені.

За словами співавторки дослідження Патрісії Ескет, вони з колегами скористалися моментом, щоб подивитися, що відбувається в глибинах океану. Вчені не очікували виявити процвітаючу екосистему, проте виявили. Ба більше, вчені вважають, що деякі спільноти, ймовірно, існують десятиліттями, а можливо й століттями.

Передбачається, що океанські течії можуть переносити поживні речовини в ці області морського дна і підтримувати життя під крижаним щитом. Однак механізм, що живить ці системи, все ще залишається загадкою.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані ховаються "велетні": вчені не знали про їхнє існування.