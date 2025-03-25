На дні океану знайдено дивне "золоте яйце": вчені два роки намагаються розгадати, що це

Дивна структура була виявлена на дні Тихого океану ще два роки тому, проте вчені досі не знають, хто її створив.

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У 2023 році на глибині близько 3300 метрів біля узбережжя Аляски, куди не проникає тепле сонячне світло, дистанційно керований підводний апарат NOAA Ocean Exploration натрапив на дивну золоту кулю. Вченим вдалося зібрати зразки загадкової структури, проте досі невідомо, що саме це було, пише Science Alert.

Дослідники зазначають, що дивний об'єкт був виявлений щільно прикріпленим до каменя, усіяного білими губками, розміром близько 10 сантиметрів у діаметрі. Не менш цікавим, на думку вчених, виявився й отвір на "золотому яйці" — він має такий вигляд, ніби хтось прорвався назовні.

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Вчені, які виявили золоте яйце, зазначають, з моменту виявлення минуло близько двох років, але дослідники досі не змогли його розкрити. Початкові припущення дослідників, які ведуть пряму трансляцію занурення, включали оболонку яйця загадкового виду, мертву губку або корал.

Деякі дослідники припустили, що із золотого яйця "щось могло вилупитися". За словами глибоководної екологині Керрі Гауелл з Плімутського університету у Великій Британії, сьогодні вчені схиляються до версії про те, що загадкова золота куля, ймовірно, є яйцем. Ба більше, вчені припускають, що із загадкової структури щось вийшло. Утім, учені визнають, що структура не надто схожа на будь-яке яйце, яке раніше бачили вчені.

Учені так і не змогли зрозуміти, кому належить це золоте яйце Фото: SWNS

Якщо вчені мають рацію, залишається питання: кому належить це яйце — воно досить велике, а тому з нього, ймовірно, мало з'явитися щось значне. Використовуючи роботизовану руку, дослідники обережно підштовхнули об'єкт, визначивши, що він досить м'який, перш ніж зібрати його за допомогою всмоктування для подальшого вивчення.

Дослідникам вдалося зібрати зразки, проте вчені все ще не знають, кому саме належить дивне золоте яйце, знайдене на дні океану. За словами глибоководної екологині Керрі Гауелл із Плімутського університету у Великій Британії, вони з командою вивчили зразок і виявили, що яйце доволі м'ясисте. Куди цікавішим видається отвір у золотому яйці, який припускає, що з оболонки хтось вирвався — втім, учені все ще не знають, що саме.

Не менш цікавим здається і той факт, що яйце було виявлено в одному екземплярі. Як правило, яйцекладні тварини відкладають яйця кладками. Тож якщо об'єкт є яйцем, у ньому є щось незвичайне. Що насправді просто чудово: що б це не було, куля може розповісти нам щось нове про глибини океану і різноманітне життя, яке там процвітає.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.