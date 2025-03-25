На дне океана найдено странное "золотое яйцо": ученые два года пытаются разгадать, что это

Странная структура была обнаружена на дне Тихого океана еще два года назад, однако ученые до сих пор не знают, кто ее создал.

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В 2023 году на глубине около 3300 метров у побережья Аляски, куда не проникает теплый солнечный цвет, дистанционно управляемый подводный аппарат NOAA Ocean Exploration наткнулся на странный золотой шар. Ученым удалось собрать образцы загадочной структуры, однако до сих пор неизвестно, что именно это было, пишет Science Alert.

Исследователи отмечают, что странный объект был обнаружен плотно прикрепленным к камню, усеянному белыми губками, размером около 10 сантиметров в диаметре. Не менее любопытным, по мнению ученых, оказалось и отверстие на "золотом яйце" — оно выглядит так, будто кто-то прорвался наружу.

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Ученые обнаружившие золотое яйцо отмечают, с момента обнаружения прошло около двух лет, но исследователи до сих пор не смогли его раскрыть. Первоначальные предположения исследователей, ведущих прямую трансляцию погружения, включали оболочку яйца загадочного вида, мертвую губку или коралл.

Некоторые исследователи предположили, что из золотого яйца "нечто могло вылупиться". По словам глубоководного эколога Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании, сегодня ученые склоняются к версии о том, что загадочный золотой шар, вероятно, является яйцом. Более того, ученые предполагают, что из загадочной структуры нечто вышло. Впрочем, ученые признают, что структура не слишком похоже на какое-либо яйцо, которое ранее видели ученые.

Ученые так и не смогли понять, кому принадлежит это золотое яйцо Фото: SWNS

Если ученые правы, остается вопрос: кому принадлежит это яйцо — оно довольно большое, а потому из него, вероятно, должно было появиться нечто значительное. Используя роботизированную руку, исследователи осторожно подтолкнули объект, определив, что он довольно мягкий, прежде чем собрать его с помощью всасывания для дальнейшего изучения.

Исследователям удалось собрать образцы, однако ученые все еще не знают, кому именно принадлежит странное золотое яйцо, найденное на дне океана. По словам глубоководного эколога Керри Хауэлл из Плимутского университета в Великобритании, они с командой изучили образец и обнаружили, что яйцо довольно мясистое. Куда более любопытным кажется отверстие в золотом яйце, предполагающее, что из оболочки кто-то вырвался — впрочем, ученые все еще не знают, что именно.

Не менее любопытным кажется и тот факт, что яйцо было обнаружено в одном экземпляре. Как правило, яйцекладущие животные откладывают яйца кладками. Так что если объект является яйцом, в нем есть что-то необычное. Что, на самом деле, просто чудесно: что бы это ни было, шар может рассказать нам что-то новое о глубинах океана и разнообразной жизни, которая там процветает.

Ранее Фокус писал о том, что ученые пытаются разгадать тайну золотого яйца, найденного на дне океана.