Залишене чимось живим. Учені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану

Дослідники досі не знають, що саме могло залишити цю загадкову сферу біля підніжжя підводного вулкана, і це дуже пригнічує команду.

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Минулого тижня дослідники виявили біля підніжжя підводного вулкана біля узбережжя Аляски дивне золоте яйце. Дивний загадковий об'єкт був знайдений на глибині близько 3300 метрів, мав золотистий колір, а на його передній стінці зяяла дірка, ніби щось намагалося прорватися в цей світ або дістатися до вмісту самої сфери, пише Live Science.

Зазначимо, що загадкове золоте яйце було знайдено на дні океану під час глибоководної експедиції Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA). Дослідникам вдалося захопити зразок і підняти його на поверхню океану, після чого його доставили в лабораторію.

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За словами координатора експедиції з дослідження океану Сема Кандіо, попри всі зусилля, вчені досі не знають, чим саме є цей загадковий об'єкт. За словами вченого, хороша новина полягає в тому, що вченим вдалося зібрати й доставити зразок у лабораторію, погана ж новина в тому, що вони досі не змогли його ідентифікувати. Єдине, що напевно відомо вченим — він має біологічне походження.

Кандіо зазначає, що такий стан речей є "дещо принизливим" для вчених, проте він також слугує нагадуванням про те, як мало нам відомо про нашу планету і як багато ще дослідникам належить дізнатися й оцінити належним чином Світовий океан.

Відомо, ширина дивного золотого яйця, знайденого в затоці Аляски, становить близько 10 сантиметрів. На передній стінці сфери вчені виявили невеликий отвір, а тому припустили, що об'єкт може бути "футляром для яєць" або ж морською губкою. Однак після того, як золоте яйце доставили в лабораторію, вчені були вельми спантеличені.

Золоте яйце було знайдено на дні океану Фото: SWNS

Наразі команда намагається зрозуміти, чи пов'язана куля з новим видом, відомим видом або являє собою раніше невідому стадію життя. Кандіо зазначає, що знадобиться більше лабораторних досліджень, колективний досвід наукового товариства і складніші інструменти, щоб розгадати таємницю цього загадкового золотого яйця.

Автори дослідження зазначають, що нові види можуть стати джерелами медичних методів лікування та вакцин, харчів, енергії або інших соціальних благ. Саме тому так важливо зрозуміти, що за об'єкт був знайдений вченими на дні океану.

Раніше Фокус писав про те, що золоте яйце біля підніжжя вулкана на Алясці: хто залишив моторошнувату сферу на дні Тихого океану.