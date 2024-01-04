Золоте яйце в океані боляче вдарило по самолюбству вчених: досі не можуть розгадати цю таємницю

За три місяці вченим так і не вдалося просунутися у своєму дослідженні — вони все ще не знають, що це таке і кому належить.

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На початку вересня минулого року на глибині понад 3000 метрів під поверхнею океану біля узбережжя Аляски, де немає й натяку на сонячне світло, вчені натрапили на дещо незвичайне — дивну золоту кулю, прикріплену до каменя, пише Science Alert.

Таємничу кулю було виявлено підводним апаратом з дистанційним управлінням NOAA Ocean Exploration. Вчені помітили, що "золоте яйце" було щільно прикріплене до каменя, засіяного білими губками, його діаметр становив близько 10 сантиметрів, а на одному боці виднілася діра, що зяє.

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За словами учасників експедиції, було не зовсім зрозуміло, що перед ними. Спочатку, переглядаючи трансляцію, вчені припустили, що перед ними може бути оболонка яйця невідомого виду, мертва губка або корал.

Учені намагаються розгадати таємницю золотого яйця в океані Фото: SWNS

Автори дослідження також зазначають, що дивним видається та отвір на золотій кулі, складається враження, що щось намагалося проникнути в нього або навпаки — покинути. За словами глибоководного еколога Керрі Гауелл із Плімутського університету у Великій Британії, чим би не була ця куля, тому, що в ній містилося, ймовірно, належало ще вирости.

Основна гіпотеза полягає в тому, що золота куля, знайдена на дні океану, є яйцем. Вчені дійшли такого висновку, ґрунтуючись на кількох факторах:

по-перше, текстура кулі м'ясиста і не має очевидної анатомії;

по-друге, отвір на поверхні припускає, що щось вийшло або увійшло.

Однак проблема полягає в тому, що золота куля не схожа на жодне яйце, відоме науці. Вчені сходяться на думці, що не зустрічали подібного раніше, і визнають, що воно, ймовірно, належить якомусь великому виду, бо його розміри досить дивовижні. Ще одним нестикуванням є те, що, морські мешканці, як правило, залишають цілу кладку яєць, проте цей екземпляр було виявлено в єдиному екземплярі.

Далі вчені використовували роботизовану руку на підводному апараті та змогли обережно підштовхнути об'єкт, а потім забрали його з океану для подальшого вивчення. Автори дослідження планували провести ДНК аналіз, щоб встановити особу того, хто залишив на дні океану загадкову кулю.

За словами координатора досліджень з NOAA Ocean Exploration Сема Кандіно, попри те, що вченим вдалося забрати золоту кулю з дна океану і доставити її в лабораторію, їм з командою досі не вдалося ідентифікувати яйце. Єдине, що вчені змогли підтвердити — це його біологічне походження.

Кандіно відповідає, що це дослідження виявилося "дещо принизливим", оскільки вчені не можуть розгадати таємницю золотої кулі протягом трьох місяців. Однак вони також визнають, воно є ще одним нагадуванням про те, як мало сьогодні нам відомо про нашу планету, і як багато всього нам належить дізнатися. Команда сподівається, що їм вдасться дізнатися більше про загадкову кулю на дні океану, використовуючи колективний досвід наукової спільноти за допомогою складніших інструментів.

Раніше Фокус писав про те, що вчені намагаються розгадати таємницю золотого яйця, знайденого на дні океану.