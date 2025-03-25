Ученые впервые заглянули под гигантский ледяной щит Антарктиды: там процветает жизнь

Исследователи обнаружили процветающую экосистему странных глубоководных существ на недавно обнажившемся морском дне.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты, но все еще является наименее изученной частью Земли. Ученые годами пытаются картографировать дно океана, однако это чрезвычайно сложно. И все же в новом исследовании ученым удалось обнаружить нечто любопытное — впервые в истории исследователи заглянули "под айсберг", отколовшийся от Антарктиды, пишет The Independent.

Исследователи из Института океана имени Шмидта обнаружили "процветающую экосистему" странных глубоководных существ на недавно обнажившемся морском дне после откола айсберга. Авторы исследования отмечают, что эта область ранее никогда не была доступна людям, однако теперь ученым удалось заглянуть под глыбу льда и обнаружить, что под ней обитают гигантские кораллы и губки, поддерживающие множество форм жизни, в том числе глубоководных пауков, осьминогов и ледяных рыб.

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Последние находки на глубине до 1300 метров ниже поверхности моря предлагают новые сведения о том, как функционируют экосистемы под плавающими участками антарктического ледяного щита. Отметим, что до этого момента ученым было мало известно о существах, живущих под плавающими шельфовыми ледниками Антарктиды.

Еще в 2021 году ученые впервые заглянули под шельфовый ледник и обнаружили признаки донных форм жизни. Теперь ученые расширили свои исследования и обнаружили богатое разнообразие жизни, в котором присутствуют намеки на несколько новых видов, неизвестных науке.

Отметим, что в жизнь в самых глубоких частях океана процветает в самых суровых средах. Глубоководные экосистемы обычно зависят от питательных веществ, медленно стекающих с поверхности на морское дно. Однако до этого момента все еще оставалось неясным, как антарктические экосистемы, покрытые льдом толщиной 150 метров в течение столетий, могут вмещать процветающие экосистемы, когда они полностью отрезаны от поверхностных питательных веществ.

В новом исследовании ученые изучили морское дно под отколовшимся айсбергов площадью около 510 километров. По мнению ученых, этот участок морского дня, вероятно, являлся домом для экосистемы разнообразных существ, говорят ученые.

По словам соавтора исследования Патрисии Эскет, они с коллегами воспользовались моментом, чтобы посмотреть, что происходит в глубинах океана. Ученые не ожидали обнаружить процветающую экосистему, однако обнаружили. Более того, ученые считают, что некоторые сообщества, вероятно, существуют десятилетиями, а возможно и столетиями.

Предполагается, что океанские течения могут переносить питательные вещества в эти области морского дна и поддерживать жизнь под ледяным щитом. Однако механизм, питающий эти системы все еще остается загадкой.

Ранее Фокус писал о том, что в Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании.