В Тихом океане скрываются "великаны": ученые не знали об их существовании

Новое исследование показывает, как мало ученым известно о мировом океане и том, что он скрывает — у берегов Южной Америки найдены невероятные гиганты.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты, но все еще остается самым малоизученным местом на Земле — более 80% океана никогда не были нанесены на карту, не говоря уже о том, чтобы исследоваться. Сегодня ученые отчаянно пытаются исправить ситуацию, узнавая все больше о том, что таится под толщей воды мирового океана, пишет Futurism.

В новом исследовании команда на борту исследовательского судна у берегов Южной Америки сделала поразительное открытие: ученые обнаружили четыре массивные горы высотой от 1,5 до 2,4 километра, причем ученые не подозревали о существовании этих горных "великанов". Авторы исследования отмечают, что это открытие в очередной раз подчеркнуло, насколько мало нам известно о том, что скрывают наши океаны.

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По словам автора исследования, Джйотика Вирмани из института Шмидта, самая высокая гора из обнаруженных учеными достигает невероятных 2,4 километра в высоту. При этом ученые даже не подозревали, что она скрывается в этой точке океана.

В ходе исследования ученые использовали гидроакустическое оборудование, чтобы изучить гравитационные аномалии во время плавания из Коста-Рики в Чили. Как правило, эти аномалии являются результатом трудноразличимой массы — в данном случае речь идет о настоящих гигантских горах.

Вирмани отмечает, благодаря своим склонам подводные горы обычно кишат жизнью. Например, в прошлом году международная группа исследователей обнаружила глубоководный питомник осьминогов возле низкотемпературного гидротермального источника у побережья Коста-Рики, который ранее не был известен науке.

Отметим, что на счету Вирмани с командой уже 29 новых гор — ученые уверены, это лишь малая часть того, что нам еще предстоит открыть. Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований свидетельствуют о том, что под толщей воды, вероятно, скрывается более 100 000 гор, высота которых составляет не менее 1000 метров. Исследователи отмечают, что сегодня чрезвычайно важно изучать подводных гигантов, в основном благодаря тому, что они являются домом для невероятного количества жизни.

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