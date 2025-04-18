Самый сухой, холодный и ветреный континент на Земле постоянное меняет свои размеры: о чем речь

Антарктида является самым южным континентом планеты и представляет собой гигантский ледяной щит, содержащий около 30 миллионов кубических километров воды. Он также является самым сухим и холодным континентом планеты, однако здесь все еще процветает жизнь, о которой ученые ранее не знали.

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Об этом пишет Live Science.

Можно подумать, что Антарктида — не более чем гигантский кусок льда, однако это вовсе не так. Ледяной континент расположен в Южном полярном круге, окружающем южную часть земного шара, и является пятым по величине континентом Земли. Однако размер Антарктиды постоянно меняется в зависимости от сезона, так как расширяющийся морской лед вдоль побережья почти удваивает размер континента зимой.

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Несмотря на суровые погодные условия Антарктида также является домом для многих животных и растений, которые не встречаются больше нигде на планете. Ледяной континент также является "центром научных исследований": например, ранее ученые впервые заглянули под гигантский ледяной щит Антарктиды и обнаружили под ним огромное количество процветающей жизни.

Климат Антарктиды

Климат ледяного континента не стабилен по всему периметру: самая низкая температура, когда-либо зарегистрированная в Антарктиде составила -98 градусов по Цельсию на станции "Восток" в 1983 году. Поскольку Антарктида находится в Южном полушарии, самое теплое время года — с декабря по февраль, а самое холодное — с июня по август.

В то же время средняя температура на станции Южного полюса составляет около -28 градусов по Цельсию летом и -60 градусов по Цельсию зимой. Зимой континент также месяцами находится в полной темноте.

Кто живет в Антарктиде

Ледяной континент является домом для невероятного количества диких животных, в том числе:

пингвины;

киты;

рыбы;

беспозвоночные.

Любопытно, что самцы императорских пингвинов, по сути, являются единственными теплокровными животными, которые остаются в Антарктиде в течение всей холодной зимы, гнездясь на яйце, отложенном партнершей. Самки проводят девять недель в море и возвращаются как раз к вылуплению яйца.

По словам исследователей, на континенте также невозможно встретить амфибий, рептилий или наземных млекопитающих. Здесь также не так много растений — в основном, здесь встречаются мхи, лишайники и водоросли.

Под ледяным щитом Антарктиды скрывается множество жизни Фото: Threads

Антарктида — на самом деле пустыня

Несмотря на огромное количество замороженной воды, покрывающей континент, Антарктида, на самом деле, является пустыней, так как с неба выпадает очень мало влаги. Внутренние регионы континента получают в среднем лишь 5 сантиметров осадков — в основном снега. Прибрежные регионы Антарктиды получают больше осадков, но все равно слишком мало — лишь около 20 сантиметров в год. Однако, в отличие от большинства пустынных регионов, влага не впитывается в землю — вместо этого снег скапливается сам по себе.

Есть ли в Антарктиде люди

На ледяном континенте нет коренных народов, однако люди все же живут здесь на различных научно-исследовательских станциях, которыми управляют более двух десятков стран. В общей сложности около 4000 приглашенных ученых, распределенных по 70 исследовательским станциям, населяют континент летом. Зимой количество людей сокращается до 1000, поскольку многие ученые покидают континент.

Ранее Фокус писал о том, что изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой.