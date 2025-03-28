Жизнь в "атмосфере страха": изолированные в Антарктиде ученые просят немедленно вернуть их домой

Команда исследователей должна была бы вернуться домой не ранее декабря текущего года, однако ученые просят уже сегодня вернуть их домой.

Related video

Экспедиция в Антарктиду может показаться довольно привлекательной, поскольку многие ученые по всему миру претендуют на эту работу, однако на самом деле работать на ледяном континенте весьма хлопотно. Это особенно актуально, когда на континенте возникают проблемы. Похоже, это происходит и сегодня: исследователи, изолированные в Антарктиде в течение нескольких месяцев, просят о помощи и незамедлительном возвращении домой из-за "атмосферы страха", с которой они столкнулись, пишет IFLScience.

Как сообщается, инцидент произошел на южноафриканской исследовательской базе SANAE IV, расположенной более чем в 4000 километрах к югу от страны Веслескарвете, Земля Королевы Мод, Антарктида. В данный момент на исследовательской базе находятся 9 человек, которые должны были провести на базе 13 месяцев — ученые не должны были бы вернуться до декабря 2025 года, когда позволят погодные условия.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Теперь сообщается, что изолированные на ледяном континенте ученые в течение нескольких месяцев просят о помощи, сообщая о физическом насилии, сексуальных домогательствах и угрозах смерти. Ранее в этом месяце южноамериканская газета Sunday Times сообщила, что один из членов исследовательской базы SANAE IV отправил электронное письмо, в котором утверждалось, что на базе царит "атмосфера страха" после "крайне тревожного поведения" одного из коллег.

В письме также говорилось, что один из членов команды подвергся физическому насилию со стороны коллеги. Более того, ему якобы также угрожали смертью, в результате чего на станции начала царить "атмосфера страха и запугивания". Автор письма также утверждает, что обеспокоен своей собственной безопасностью и постоянно задается вопросом, станет ли он жертвой.

Предполагаемый инцидент, как сообщается, возник в результате спора о задаче, зависящей от погодных условий, которая требовала изменения графика. Команда не должна покинуть Антарктиду до декабря, хотя в электронном письме требовалось немедленно принять меры, учитывая обстоятельства.

Отметим, что с момента отправки электронного письма на прошлой неделе началось расследование обвинений, а предполагаемый преступник, якобы раскаялся и добровольно прошел психологическую экспертизу.

Исследователи отмечают, что преступления на ледяном континенте являются редкостью из-за отсутствия людей. Впрочем, учитывая чрезвычайную монотонность и изоляцию жизни на исследовательских станциях на континенте, было несколько других инцидентов.

Например, в 1984 году один из членов аргентинской исследовательской группы сжег исследовательскую станцию во время отправления корабля с поставками — таким образом он хотел покинуть Антарктиду, не оставаясь здесь на зиму. В 1996 году инцидент также произошел на американской исследовательской базе, когда ученые вступили в бой молотками.

Также известно об инциденте в 1959 году, года партия в шахматы на российской исследовательской станции "Восток" закончилась убийство. Сообщается, что после этого ученым запретили играть в шахматы на исследовательских базах в Антарктиде и в космосе. С другой стороны, ученые считают, что эта история скорее "городская легенда".

Ранее Фокус писал о том, почему австралийцы не пускают врачей в Антарктиду с аппендиксом.