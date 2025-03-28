Життя в "атмосфері страху": ізольовані в Антарктиді вчені просять негайно повернути їх додому

Команда дослідників мала б повернутися додому не раніше грудня поточного року, проте вчені просять уже сьогодні повернути їх додому.

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Експедиція в Антарктиду може здатися доволі привабливою, оскільки багато вчених у всьому світі претендують на цю роботу, однак насправді працювати на крижаному континенті вельми клопітно. Це особливо актуально, коли на континенті виникають проблеми. Схоже, це відбувається і сьогодні: дослідники, ізольовані в Антарктиді протягом кількох місяців, просять про допомогу і негайне повернення додому через "атмосферу страху", з якою вони зіткнулися, пише IFLScience.

Як повідомляється, інцидент стався на південноафриканській дослідницькій базі SANAE IV, розташованій більш ніж за 4000 кілометрів на південь від країни Веслескарвете, Земля Королеви Мод, Антарктида. Наразі на дослідницькій базі перебувають 9 осіб, які повинні були провести на базі 13 місяців — вчені не повинні були б повернутися до грудня 2025 року, коли дозволять погодні умови.

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Тепер повідомляється, що ізольовані на крижаному континенті вчені впродовж кількох місяців просять про допомогу, повідомляючи про фізичне насильство, сексуальні домагання та погрози смерті. Раніше цього місяця південноамериканська газета Sunday Times повідомила, що один із членів дослідницької бази SANAE IV відправив електронного листа, в якому стверджувалося, що на базі панує "атмосфера страху" після "вкрай тривожної поведінки" одного з колег.

У листі також ішлося про те, що один із членів команди зазнав фізичного насильства з боку колеги. Ба більше, йому нібито також погрожували смертю, внаслідок чого на станції почала панувати "атмосфера страху і залякування". Автор листа також стверджує, що стурбований своєю власною безпекою і постійно ставить собі питання, чи стане він жертвою.

Передбачуваний інцидент, як повідомляється, виник унаслідок суперечки щодо завдання, яке залежало від погодних умов і яке вимагало зміни графіка. Команда не повинна покинути Антарктиду до грудня, хоча в електронному листі вимагалося негайно вжити заходів, враховуючи обставини.

Зазначимо, що з моменту надсилання електронного листа минулого тижня розпочалося розслідування звинувачень, а ймовірний злочинець нібито розкаявся і добровільно пройшов психологічну експертизу.

Дослідники зазначають, що злочини на крижаному континенті є рідкістю через відсутність людей. Утім, з огляду на надзвичайну монотонність та ізоляцію життя на дослідницьких станціях на континенті, було кілька інших інцидентів.

Наприклад, 1984 року один із членів аргентинської дослідницької групи спалив дослідницьку станцію під час відправлення корабля з постачанням — таким чином він хотів покинути Антарктиду, не залишаючись тут на зиму. У 1996 році інцидент також стався на американській дослідницькій базі, коли вчені вступили в бій молотками.

Також відомо про інцидент 1959 року, коли партія в шахи на російській дослідницькій станції "Восток" закінчилася вбивством. Повідомляється, що після цього вченим заборонили грати в шахи на дослідницьких базах в Антарктиді та в космосі. З іншого боку, вчені вважають, що ця історія радше "міська легенда".

Раніше Фокус писав про те, чому австралійці не пускають лікарів в Антарктиду з апендиксом.