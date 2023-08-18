Видаляють примусово. Чому австралійці не пускають лікарів в Антарктиду з апендиксом

Будь-який член експедиції може вирушити на холодний континент із повним набором органів, але лікарям це категорично заборонено.

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Якщо ви вирушаєте в експедицію на австралійські антарктичні станції на довгу холодну та ізольовану зиму, вам, ймовірно, доведеться подбати про багато речей. Однак якщо ви лікар, вам також доведеться залишити вдома один зі своїх органів, оскільки з ним вас просто не пустять в експедицію, пише Science Alert.

Йдеться про апендикс. По суті, апендектомія обов'язкова для всіх лікарів, які зимують на антарктичних австралійських станціях, водночас інші члени команди можуть залишатися з повним набором своїх органів.

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Представники Австралійської антарктичної команди зазначають, що це пов'язано з тим, що взимку на станції перебуває тільки один лікар. При цьому евакуація назад до Австралії для отримання медичної допомоги просто неможлива, принаймні частину року.

Зазначимо, що апендицит — запалення невеликого органу, прикріпленого до товстої кишки. Як правило, це не призводить до летального результату, проте досить поширене серед людей. Наприклад, у Штатах із цією проблемою стикаються від 5 до 9 із кожних 100 осіб. Часто апендицит трапляється раптово і супроводжується жахливим болем, а стан пацієнта може погіршитися за лічені години. Буде потрібне хірургічне втручання, перш ніж апендикс може лопнути й спричинити серйозну інфекцію, здатну перерости в потенційно смертельний перитоніт.

Більшості учасників експедиції в такій ситуації може допомогти лікар, однак якщо постраждає сам лікар, все стане набагато складніше. Першим із подібною ситуацією зіткнувся Серж Удовиков, який у липні 1950 року опинився в самому розпалі антарктичної зими з апендицитом. На щастя, тоді австралійському військово-морському судну HMAS Australia (II) вдалося евакуювати медика і йому надали необхідну медичну допомогу.

1951 року ситуація повторилася, але доктор Отто Рек, який замінив доктора Удовикова на антарктичній станції, виявився готовим до такої ситуації, а тому йому вдалося успішно прооперувати члена експедиції. Після цього в Австралії було встановлено вимогу про апендектомію.

Утім, інші країни не наслідували приклад Австралії, а тому у квітні 1961 року лікарю Леоніду Рогозову довелося самостійно провести операцію та видалити собі апендикс. Рогозову пощастило, вже за 2 тижні він повернувся до виконання своїх звичайних обов'язків, і прожив після цієї операції ще десятиліття. Утім, це, безумовно, не той досвід, який варто було б повторювати, а тому Австралія дотримується правила, що медики можуть вирушати в експедицію в Антарктиду лише позбувшись апендикса.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, скільки з 78 органів дійсно потрібні людині.