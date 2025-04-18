"Тихий Чорнобиль" змінив поверхню Землі: навіть через 80 років мантія все ще деформується

Земля під колишнім Аральським морем у Казахстані та Узбекистані підіймається і продовжуватиме це робити ще протягом багатьох десятиліть. Тепер учені нарешті зрозуміли, в чому причина, і пов'язують цю деформацію з висиханням моря, яке сталося 80 років тому.

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Про це пише Live Science.

Висохле Аральське море в Центральній Азії неухильно підіймається, оскільки прямо під ним мантія планети випинається. Згідно з новим дослідженням команди з Університету Вікторії у Веллінгтоні в Новій Зеландії, підйом викликаний екологічною катастрофою, відомою як "тихий Чорнобиль".

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Катастрофа обрушилася на регіон у 1960-х роках, коли люди відвели дві річки, що впадають в Аральське море, для зрошення. Зазначимо, що раніше Аральське море вважалося четвертим за величиною озером у світі, а потім водойма постраждала від сильної посухи, яка випарувала так багато води, що зрештою 1986 року озеро розділилося.

За словами співавтора дослідження, доцента кафедри наук про Землю в Університеті Вікторії Саймона Лемба, за останні 80 років Аральське море втратило 1,1 мільярда тонн води. По суті, втрата такої кількості води еквівалентна масі 150 Великих пірамід Гізи та була настільки значною, що спочатку змусила земну кору трохи відскочити, "як стиснута пружина, яку відпустили".

Оскільки вага води в озері мала втиснути підстилаючу породу, передбачалося, що ця порода відскочить на деяку малу частку початкової глибини води, поки вагу буде видалено. Однак результати нового дослідження показують, що земля все ще підіймається десятиліттями після випаровування води. Ба більше, вчені помітили вимірну опуклість, що простягається далеко за межі первісної берегової лінії Аральського моря.

За словами команди, опуклість було виявлено за допомогою супутникового методу дистанційного зондування, відомого як інтерферометричний радар із синтезованою апертурою (InSAR). Ця технологія вимірює тонкі зміни поверхні нашої планети, зокрема деформації, що охоплюють кордон між Узбекистаном і Казахстаном. Метод також дає змогу легко фіксувати навіть найкрихітніші рухи на землі.

Вчені використовували дані вимірювань, зібрані з 2016 по 2020 роки, які показують, що земля випинається в радіусі близько 500 кілометрів навколо центру Аральського моря. Далі вчені порівняли розмір опуклості протягом декількох років і виявили, що вона зросла приблизно на 7 міліметрів протягом періоду дослідження. Команда вважає, що підйом поверхні, ймовірно, спричинений реакцією мантії планети на випаровування Аральського моря.

Відомо, що мантія складається з в'язкої породи, яка здатна "текти". Наприклад, відомо, що сьогодні мантійні породи течуть у бік Скандинавії, замінюючи матеріал, відсунутий вагою величезних крижаних щитів під час останнього льодовикового періоду

За словами авторів дослідження, підйом Аральського моря загалом становив близько 40 міліметрів за чотири роки, з 2016 до 2020 року, і результати підкреслюють потенційні наслідки людської діяльності для глибинної динаміки Землі. Результати показують, що висихання Аральського моря вже зробило глибокий вплив на регіон, зокрема інтенсивне спустелювання і посуху. Зазначимо, що екологічну катастрофу назвали "тихим Чорнобилем" у 2014 році через її широкомасштабні екологічні та економічні наслідки.

Раніше Фокус писав про те, що найбільше озеро на Землі займало площу 2,8 мільйона км².