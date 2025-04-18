"Тихий Чернобыль" изменил поверхность Земли: даже 80 лет спустя мантия все еще деформируется

Земля под бывшим Аральским морем в Казахстане и Узбекистане поднимается и будет продолжать это делать еще в течение многих десятилетий. Теперь ученые наконец-то поняли в чем причина и связывают эту деформацию с высыханием моря, произошедшим 80 лет назад.

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Об этом пишет Live Science.

Высохшее Аральское море в Центральной Азии неуклонно поднимается, поскольку прямо под ним мантия планеты выпячивается. Согласно новому исследованию команды из Университета Виктории в Веллингтоне в Новой Зеландии, подъем вызван экологической катастрофой, известной как "тихий Чернобыль".

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Катастрофа обрушилась на регион в 1960-х годах, когда люди отвели две реки, впадающие в Аральское море, для орошения. Отметим, что ранее Аральское море считалось четвертым по величине озером в мире, а затем водоем пострадал от сильной засухи, которая испарила так много воды, что в конце концов в 1986 году озеро разделилось.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры наук о Земле в Университете Виктории Саймона Лэмба, за последние 80 лет Аральское море потеряло 1,1 миллиарда тонн воды. По сути, потеря такого количества воды эквивалентна массе 150 Великих пирамид Гизы и была столь значительной, что изначально заставила земную кору немного отскочить, "как сжатая пружина, которую отпустили".

Поскольку вес воды в озере должен был вдавить подстилающую породу, предполагалось, что эта порода отскочит на некоторую малую долю первоначальной глубины воды, пока вес будет удален. Однако результаты нового исследования показывают, что земля все еще поднимается десятилетиями после испарения воды. Более того, ученые заметили измеримую выпуклость, простирающуюся далеко за пределы первоначальной береговой линии Аральского моря.

По словам команды, выпуклость была обнаружена с помощью спутникового метода дистанционного зондирования, известного как интерферометрический радар с синтезированной апертурой (InSAR). Эта технология измеряет тонкие изменения поверхности нашей планеты, в том числе деформации, охватывающие границу между Узбекистаном и Казахстаном. Метод также позволяет легко фиксировать даже самые крошечные движения на земле.

Ученые использовали данные измерений, собранные с 2016 по 2020 годы, которые показывают, что земля выпячивается в радиусе около 500 километров вокруг центра Аральского моря. Далее ученые сравнили размер выпуклости в течение нескольких лет и обнаружили, что она выросла примерно на 7 миллиметров в течение периода исследования. Команда считает, что подъем поверхности, вероятно, вызван реакцией мантии планеты на испарение Аральского моря.

Известно, что мантия состоит из вязкой породы, которая способна "течь". Например, известно, что сегодня мантийные породы текут в сторону Скандинавии, заменяя материал, отодвинутый весом огромных ледяных щитов во время последнего ледникового периода

По словам авторов исследования, подъем Аральского моря в общей сложности составил около 40 миллиметров за четыре года, с 2016 по 2020 год и результаты подчеркивают потенциальные последствия человеческой деятельности для глубинной динамики Земли. Результаты показывают, что высыхание Аральского моря уже оказало глубокое воздействие на регион, в том числе интенсивное опустение и засуху. Отметим, что экологическая катастрофа была названа "тихим Чернобылем" в 2014 году из-за ее широкомасштабных экологических и экономических последствий.

Ранее Фокус писал о том, что самое большое озеро на Земле занимало площадь 2,8 миллиона км².