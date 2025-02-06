Четвертое по величине озеро в мире превратилось в новейшую пустыню: пострадали 3 млн человек

Еще более полувека назад озеро было полно воды, но теперь его поверхность превратилась в бесплодное пространство.

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До 1960-х годов четвертое по величине озеро на Земле сверкало на многие километры за пределами границ Узбекистана и Казахстана. Однако уже к 2015 году большая часть его поверхности превратилась в пугающе бесплодное пространство, породив новейшую пустыню в мире и повлияв на жизнь около 3 миллионов человек, живущих в этом регионе, пишет Science Alert.

По словам исполнительного секретаря Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием Ибрагима Тиау, гибель крупнейшего озера Земли, безусловно, стала одной из крупнейших экологических катастроф в мире.

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Некогда Аральское море когда-то охватывало 68 000 квадратных километров, но теперь отчеты указывают на то, что здесь осталось лишь несколько скользких участков, занимающих всего около 8 000 квадратных километров воды. Остальная часть его белого морского дна теперь образует пустыню Аралкум.

Исследования показали, что потеря этого внутреннего моря почти вдвое увеличила количество атмосферной пыли в регионе в период с 1984 по 2015 год — с 14 по 27 миллионов метрических тонн. Переносимое по воздуху бывшее дно озера снизило качество воздуха в соседних городах, даже на расстоянии 800 километров, и способствует ускорению таяния ледников. Это еще больше усугубляет водный кризис в регионе. Ученые также обнаружили, что штормы разносят эти разрушительные соли, уничтожая урожай на сотни километров и загрязняя питьевую воду.

Аральское море, вид со спутников в 1989 году по сравнению с 2024 годом Фото: NASA

Ученые также обнаружили, что пыль Аралкума особенно токсична в сравнении с пылью пустыни в остальной части региона, поскольку содержит стоки с близлежащих испытаний химического оружия времен СССР, а также полна удобрений и пестицидов от тех сельскохозяйственных практик, осушивших Аральское море.

В период с 1960-х по 1990-е годы реки Амударья и Сырдарья, которые текли с гор и снабжали озеро, были перенаправлены для орошения 7 миллионов гектаров хлопковых полей. С тех пор масштабное орошение продолжалось в разных формах, что привело к быстрому уменьшению озера.

Концентрация солености в оставшейся воде возросла до уровня, превышающего уровень моли в мировом океане, уничтожив большую часть местной жизни внутри и разрушив местную экосистему. Это разрушило средства к существованию многих людей.

Исследователи также обнаружили, что воздействие пыли было связано с проблемами со здоровьем у взрослых и детей, в том числе увеличилось и количество врожденных дефектов. В попытке сдержать токсичную пыль региональные правительства работают над озеленением бывшего дна озера, а местные ученые ищут растения, достаточно выносливые, чтобы переносить соленую почву.

Исследователи отмечают, что трагедия Аральского моря вовсе не является отдаленным событием, а на самом деле представляет собой экологическую катастрофу масштабов планеты. Более того, ученые обнаружили, что подобные обстоятельства повторяются во всем мире уже сейчас, в том числе: в Африке, на Ближнем Востоке, в Европе, Австралии и США.

Ранее Фокус писал о том, что ученые утверждают, что людям не удастся сдержать закипание Земли.