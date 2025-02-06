Четверте за величиною озеро у світі перетворилося на новітню пустелю: постраждали 3 млн осіб

Ще понад півстоліття тому озеро було сповнене води, але тепер його поверхня перетворилася на безплідний простір.

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До 1960-х років четверте за величиною озеро на Землі виблискувало на багато кілометрів за межами кордонів Узбекистану і Казахстану. Однак уже до 2015 року більша частина його поверхні перетворилася на страхітливий безплідний простір, породивши новітню пустелю у світі та вплинувши на життя близько 3 мільйонів людей, що живуть у цьому регіоні, пише Science Alert.

За словами виконавчого секретаря Конвенції ООН із боротьби з опустелюванням Ібрагіма Тіау, загибель найбільшого озера Землі, безумовно, стала однією з найбільших екологічних катастроф у світі.

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Колись Аральське море колись охоплювало 68 000 квадратних кілометрів, але тепер звіти вказують на те, що тут залишилося лише кілька слизьких ділянок, що займають всього близько 8 000 квадратних кілометрів води. Інша частина його білого морського дна тепер утворює пустелю Аралкум.

Дослідження показали, що втрата цього внутрішнього моря майже вдвічі збільшила кількість атмосферного пилу в регіоні в період з 1984 по 2015 рік — з 14 по 27 мільйонів метричних тонн. Колишнє дно озера, що переноситься повітрям, знизило якість повітря в сусідніх містах, навіть на відстані 800 кілометрів, і сприяє прискоренню танення льодовиків. Це ще більше посилює водну кризу в регіоні. Вчені також виявили, що шторми розносять ці руйнівні солі, знищуючи врожай на сотні кілометрів і забруднюючи питну воду.

Аральське море, вигляд із супутників у 1989 році порівняно з 2024 роком Фото: NASA

Вчені також виявили, що пил Аралкума особливо токсичний порівняно з пилом пустелі в решті частини регіону, оскільки містить стоки з прилеглих випробувань хімічної зброї часів СРСР, а також сповнений добрив і пестицидів від тих сільськогосподарських практик, які осушили Аральське море.

У період з 1960-х до 1990-х років річки Амудар'я і Сирдар'я, які текли з гір і постачали озеро, були перенаправлені для зрошення 7 мільйонів гектарів бавовняних полів. Відтоді масштабне зрошення тривало в різних формах, що призвело до швидкого зменшення озера.

Концентрація солоності у воді, що залишилася, зросла до рівня, що перевищує рівень молі у світовому океані, знищивши більшу частину місцевого життя всередині й зруйнувавши місцеву екосистему. Це зруйнувало засоби до існування багатьох людей.

Дослідники також виявили, що вплив пилу був пов'язаний із проблемами зі здоров'ям у дорослих і дітей, зокрема збільшилася і кількість вроджених дефектів. У спробі стримати токсичний пил регіональні уряди працюють над озелененням колишнього дна озера, а місцеві вчені шукають рослини, досить витривалі, щоб переносити солоний ґрунт.

Дослідники зазначають, що трагедія Аральського моря зовсім не є віддаленою подією, а насправді являє собою екологічну катастрофу масштабів планети. Ба більше, вчені виявили, що подібні обставини повторюються в усьому світі вже зараз, зокрема: в Африці, на Близькому Сході, в Європі, Австралії та США.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стверджують, що людям не вдасться стримати закипання Землі.