Доісторичний велетень. Найбільше озеро Землі займало площу 2,8 мільйона км²

Дослідники припускають, що воно вміщало вдесятеро більше води, ніж усі сучасні озера разом узяті.

Related video

Близько 34 мільйонів років тому гігантська епіконтинентальна ділянка води сягала від сьогоднішньої Австрії до Туркменістану вздовж південної околиці Євразії. Дослідження показують, що вона покривала рекордні 2,8 мільйона квадратних кілометрів і називалася морем Паратетіс, пише IFLScience.

Відомо, що море утворилося у результаті підняття орогенних поясів у Альпах та Карпатах, що стало поштовхом для утворення басейну з виходом у Середземне море на півдні. Однак близько 12 мільйонів років тому ситуація змінилася: зіткнення африканської та європейської тектонічних плит призвело до того, що зв'язок із Середземним морем було закрито, а море Паратетіс стало озером.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вчені вважають, що Паратетіс містив близько 1,77 мільйона кубічних кілометрів води, що приблизно в 10 разів більше, ніж усі сучасні озера разом. Цікаво, що площа поверхні Паратетісу була більшою за Середземне море, проте його мілководдя означає, що воно містило близько половини води Середземного моря — близько 3,75 мільйона кубічних кілометрів.

Колись Середземне море харчувалося прісною водою за допомогою численних річок та струмків внутрішньої Європи. Однак поділ Паратетіса означав новий виток історії, коли прісна вода по суті залишалася в озері. Це призвело до змін у флорі та фауні регіону, оскільки тут відбувся перехід від морських видів до менш різноманітного — прісноводного.

Дослідники вважають, що гігантські розміри Паратетісу також вплинули на євразійський клімат, що сприяло зменшенню різниці температур між сезонами та встановленню більш стабільного клімату. Однак озеру не судилося проіснувати довго — почався період "екстремального висихання", коли на Євразію обрушилося дуже мало опадів, що призвело до ізоляції. Таким чином води Паратетіса просто випарувалися, не маючи нагоди підживлюватися.

У період між 9,8 і 7,7 мільйона років тому більша частина води з озера випарувалася, а рівень води впав до рекордних 250 метрів, що означало, що озеро Паратетіс втратило 70% своєї площі поверхні та 30% свого обсягу. Таким чином колись найбільше озеро Землі зменшилося до розмірів нинішнього Чорного моря.

Таке прикре становище призвело до того, що дельфіни, тюлені й навіть найменші види китів, які колись мешкали тут, були змушені залишити Паратетіс назавжди. Осушення озера також торкнулося і євразійського клімату, і колись стабільний температурний градієнт змінився набагато холоднішою зимою і спекотним літом.

Паратетіс і далі продовжував скорочуватися і врешті-решт переродився на три окремі регіони, які існують і донині:

Чорне море, площею 436 тисяч квадратних кілометрів;

Каспійське море, площею 371 тисячі квадратних кілометрів;

Аральське море, площею всього 68 тисяч квадратних кілометрів

Раніше Фокус писав про те, що у Юкатану, де впав астероїд, який убив динозаврів, знайшли величезну блакитну дірку.