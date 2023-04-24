Діра у серці океану. Біля Юкатану, де впав астероїд, який убив динозаврів, знайшли величезну блакитну діру

Масивну морську печеру глибиною понад 270 метрів виявлено біля південно-східного узбережжя Юкатану в Мексиці.

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У затоці Четумаль, біля південно-східного узбережжя півострова Юкатан у Мексиці знайшли масивну морську печеру, яка глибиною поступається лише одній у світі, знайденій раніше у Санша Юнле (Китай). Її глибина становить 300 метрів, а тому вона займає лідерство у списку найглибших блакитних дірок у світі, пише IFLScience.

Зазначимо, що вперше вчені з Colegio de la Frontera Sur виявили блакитну діру ще у вересні 2021 року, проте дослідження було опубліковане лише нещодавно. Дослідники назвали морську печеру Таам-Джа (Taam ja'), що у перекладі з мови мая означає "Глибока вода".

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Дослідники вивчили блакитну діру та дійшли висновку, що її глибина становить 274 метри, це робить її другою за глибиною у всьому світі. Перше місце займає морська печера, знайдена в Китаї, глибина якої склала 300 метрів. На третьому місці розташувалася знаменита Велика блакитна діра біля узбережжя Белізу, глибина якої становила 125 метрів.

Дослідники вважають, що знайдена блакитна діра є частиною підводної печерної системи в Мексиці Сак-Актун (Sistema Sac Actun). Результати досліджень свідчать, що блакитна діра має площу поверхні трохи більше 13,6 квадратних метрів, і має вкрай круті сторони з ухилом 80 градусів. До того ж гирло її знаходиться трохи менш як 5 метрів нижче рівня моря, де вода змінюється в залежності від градієнта, температури й солоності.

Відомо, що подібні блакитні діри утворилися під час останнього льодовикового періоду, коли глобальний рівень води був нижчим на понад 100 метрів від сучасного. Вони розпочинали своє життя як вапнякові печери, які були затоплені у міру того, як вода підіймалася. У результаті стеля печери впала й утворилася морська печера.

Вчені, які знайшли Таам-джа, зазначають, що будуть потрібні подальші дослідження для вивчення мікробного розмаїття води. Крім того, вивчення структури та геології блакитної дірки дозволить пролити світло на навколишнє середовище та клімат далекого минулого.

Під час занурення дослідники також виявили скам'янілості стародавніх черепах та крокодилів, що застрягли у подібних блакитних дірах. Крім того, попередні дослідження свідчать про те, що подібні місця є жвавим місцем проживання, тут можна зустріти коралів, черепах і навіть таких великих хижаків як акули, не кажучи вже про те, що в блакитних дірах також процвітає мікробне життя.

Раніше Фокус писав про те, що в шлейфах глибоководних жерл знайдено загадкову форму стародавнього життя.