Дыра в сердце океана. У Юкатана, где упал астероид, убивший динозавров, нашли огромную голубую дыру

Массивная морская пещера глубиной более 270 метров обнаружена у юго-восточного побережья Юкатана в Мексике.

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В заливе Четумаль, у юго-восточного побережья полуострова Юкатан в Мексике нашли массивную морскую пещеру, которая по глубине уступает лишь одной в мире, найденной ранее в Санша Юнлэ (Китай). Ее глубина составляет 300 метров, а потому она занимает лидерство в списке самых глубоких голубых дыр в мире, пишет IFLScience.

Отметим, что впервые ученые из Colegio de la Frontera Sur обнаружили голубую дыру еще в сентябре 2021 года, однако исследование было опубликовано лишь недавно. Исследователи назвали морскую пещеру Таам-Джа (Taam ja'), что в переводе с языка майя означает "Глубокая вода".

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Исследователи изучили голубую дыру и пришли к выводу, что ее глубина составляет 274 метра, это делает ее второй по глубине во всем мире. Первое место занимает морская пещера, найденная в Китае, чья глубина составила 300 метров. На третьем месте расположилась знаменитая Большая голубая дыра у побережья Белиза, глубина которой составила 125 метров.

Исследователи полагают, что найденная голубая дыра частью подводной пещерной системы в Мексике Сак-Актун (Sistema Sac Actun). Результаты исследований свидетельствуют о том, что голубая дыра имеет площадь поверхности чуть более 13,6 квадратных метров, и имеет крайне крутые стороны с уклоном в 80 градусов. При этом устье ее находится всего чуть менее 5 метров ниже уровня моря, где вода меняется в зависимости от градиента, температуры и солености.

Известно, что подобные голубые дыры образовались во время последнего ледникового периода, когда глобальный уровень воды был ниже более чем на 100 метров современного. Они начинали свою жизнь как известняковые пещеры, которые были затоплены по мере того, как вода поднималась. В результате потолок пещеры лопнул и образовалась морская пещера.

Ученые, нашедшие Таам-джа, отмечают, что потребуются дальнейшие исследования для изучения микробного разнообразия воды. Кроме того, изучение структуры и геологии голубой дыры позволит пролить свет на окружающую среду и климат далекого прошлого.

В ходе погружения исследователи также обнаружили окаменелости древних черепах и крокодилов, застрявшие в подобных голубых дырах. Кроме того, предыдущие исследования свидетельствуют о том, что подобные места являются оживленной средой обитания, здесь можно встретить кораллов, черепах и даже таких больших хищников как акулы, не говоря уже о том, что в голубых дырах также процветает микробная жизнь.

Ранее Фокус писал о том, что в шлейфах глубоководных жерл найдена загадочная форма древней жизни.