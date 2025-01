Впервые увидим дыхание Земли: для этого придется улететь на Луну

NASA готовится к отправке на Луну специального аппарата, который впервые сделает снимки магнитного поля планеты.

Аппарат NASA с поверхности Луны сделает первые снимки магнитного поля Земли, а также его "дыхания", пишет LiveScience.

Речь идет о приборе Lunar Environment Heliospheric X-ray Imager (LEXI), который видит рентгеновские лучи, отражающиеся от магнитосферы Земли. Он является частью полезной нагрузки, которую запустят в космос на борту Blue Ghost Lander компании Firefly Aerospace 15 января.

После приземления на поверхность Луны аппарат включится и направит свой взгляд на Землю. Он сделает снимки магнитного поля планеты, улавливая низкоэнергетические рентгеновские лучи, которые отражаются от поверхности.

"Мы ожидаем впервые увидеть, как магнитосфера Земли вдыхает и выдыхает. Когда солнечный ветер очень сильный, магнитосфера будет уменьшаться, прижимаясь к Земле, а затем расширяться, когда солнечный ветер ослабеет", — говорит астрофизик из Центра космических полетов имени Годдарда, и руководитель LEXI в NASA Хенджу Коннор.

Магнитосферу Земли формирует жидкий металл внутри расплавленного ядра планеты. Он защищает Землю и все живое от смертоносных космических лучей, а также от солнечного ветра, который запускает Солнце.

Когда космические лучи попадают в магнитосферу Земли, они либо отражаются обратно в космос, либо захватываются вдоль линий магнитного поля, прежде чем обрушиться на полюса в процессе, который называется магнитное пересоединение.

В результате этого на Земле появляются магнитные бури, которые не только ответственны за удивительные полярные сияния, но также несут опасность для электрооборудования.

Поэтому поиск ответов в этой области крайне важен, в частности ученые хотят узнать, как космические частицы падают на Землю. Происходит ли это всплесками либо же одновременно.

"Мы хотим понять, как ведет себя природа, и поняв это, мы сможем помочь защитить нашу инфраструктуру в космосе", — подчеркнул Коннор.

Аппарат LEXI Фото: Firefly Aerospace/NASA

Несмотря на то, что только в этом месяце LEXI впервые получит полную картину магнитосферы Земли, это не первый полет инструмента в космос. В 2012 году LEXI, тогда называвшийся STORM (Sheath Transport Observer for the Redistribution of Mass), был запущен в космос на борту зондирующей ракеты для сбора рентгеновских изображений перед падением обратно на Землю.

После ремонта некоторых ключевых компонентов и оптики инструмент теперь снова готов к полету.

"Мы пытаемся получить эту общую картину космической среды Земли. Многие разделы физики могут быть эзотерическими или сложными для понимания без многих лет специальной подготовки, но это будет наука, которую вы сможете увидеть", — говорит главный исследователь LEXI Брайан Уолш.

Напомним, обнаружено явление, которое влияет на магнитное поле Земли. Исследование показало, что молнии могут создавать энергетические электромагнитные волны, которые распространяются чрезвычайно далеко в космос.