Эти живые существа помогут построить и поддерживать в целости города на Луне: что известно

Если все пойдет по плану, то в ближайшем будущем люди начнут строить первые базы на Луне, которые станут основой для будущих городов, где смогут постоянно жить люди. Ученые считают, что базы и города можно построить из кирпичей, созданных из лунного реголита или пыли, покрывающей поверхность спутника Земли. Авторы исследования выяснили, что если эти кирпичи получат повреждения, то земные бактерии помогут их восстановить.

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Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Space Technologies, пишет Space.

Использование местных ресурсы для создания строительных материалов на Луне имеет важное значение для снижения стоимости строительства будущих и городов на спутнике Земли. Вместо того, чтобы доставлять на Луну кирпичи для строительства их можно создать прямо на Луне из местного реголита, считают индийские ученые.

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Они уже провели эксперименты по изготовлению таких кирпичей с помощью имитации лунного реголита в лаборатории. Во время этих экспериментов также использовались земные бактерии, живущие в почве, под названием Sporosarcina pasteurii. Эти бактерии могут преобразовать отходы своей жизнедеятельности и кальций в кристаллы карбоната кальция. Если их смешать с гуаровой камедью, которая извлекается из бобов растения гуар, то кристаллы способны связывать частицы лунного реголита вместе, образуя кирпичи.

Также ученые провели эксперименты по изготовлению лунных кирпичей путем запекания, которые включали нагревание смеси имитатора лунного реголита с поливинилалкоголем, который является растворимым полимером, до чрезвычайно высоких температур в печи. Эти кирпичи оказались даже прочнее, чем кирпичи, созданные с помощью бактерий, но условия на Луне довольно суровые.

Лунные кирпичи должны выдерживать перепады температур от плюс 121 градуса Цельсия до минус 133 градуса Цельсия, что создает сильную тепловую нагрузку на этот материал. Также кирпичи будут подвергаться влиянию космических лучей и бомбардировке микрометеоритами. Это может привести к тому, что кирпичи начнут трескаться и распадаться, а значит база на Луне может разрушиться со временем.

Лунные кирпичи, созданные учеными Фото: space.com

Поэтому индийские ученые решили использовать бактерии Sporosarcina pasteurii для создания герметика, который может заполнять трещины в кирпичах и делать их снова прочными.

Ученые создали кирпичи из имитатора лунного реголита путем запекания, а затем нанесли им многочисленные повреждения. Затем ученые вылили на кирпичи смесь, созданную из бактерий Sporosarcina pasteurii, гуаровой камеди и имитатора реголита, и оставили их на несколько дней, позволяя смеси просочиться в кирпичи и заполнить любые трещины.

Бактерии создали карбонат кальция, который эффективно заполнил трещины, и биополимеры, которые позволили смеси сцепиться с кирпичами, сделав их снова твердыми. Ученые обнаружили, что таким образом удалось вернуть до 54% прочности кирпичей.

Теперь ученые намерены проверить способность бактерий восстанавливать лунные кирпичи в условиях космоса. Для этого ученые предлагают провести эксперимент на орбите в рамках миссии "Гаганьян", которая станет первой пилотируемой индийской космической миссией, когда три индийских астронавта впервые отправятся в космос в 2026 году.

Как уже писал Фокус, ученые хотят вернуть на Землю самый старый спутник, который находится на орбите 67 лет. 17 марта 1958 года на орбиту был выведен второй спутник США под названием Vanguard 1 и он все еще вращается вокруг нашей планеты.