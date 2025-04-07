Ці живі істоти допоможуть побудувати і підтримувати в цілості міста на Місяці: що відомо

Якщо все піде за планом, то в найближчому майбутньому люди почнуть будувати перші бази на Місяці, які стануть основою для майбутніх міст, де зможуть постійно жити люди. Вчені вважають, що бази і міста можна побудувати з цегли, створеної з місячного реголіту або пилу, що покриває поверхню супутника Землі. Автори дослідження з'ясували, що якщо ці цеглини отримають пошкодження, то земні бактерії допоможуть їх відновити.

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Дослідження опубліковано в журналі Frontiers in Space Technologies, пише Space.

Використання місцевих ресурсів для створення будівельних матеріалів на Місяці має важливе значення для зниження вартості будівництва майбутніх міст на супутнику Землі. Замість того, щоб доставляти на Місяць цеглу для будівництва, її можна створити прямо на Місяці з місцевого реголіту, вважають індійські вчені.

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Вони вже провели експерименти з виготовлення такої цегли за допомогою імітації місячного реголіту в лабораторії. Під час цих експериментів також використовувалися земні бактерії, що живуть у ґрунті, під назвою Sporosarcina pasteurii. Ці бактерії можуть перетворити відходи своєї життєдіяльності та кальцій на кристали карбонату кальцію. Якщо їх змішати з гуаровою камедью, яку витягують із бобів рослини гуар, то кристали здатні зв'язувати частинки місячного реголіту разом, утворюючи цеглу.

Також учені провели експерименти з виготовлення місячних цеглин шляхом запікання, які включали нагрівання суміші імітатора місячного реголіту з полівінілалкоголем, що є розчинним полімером, до надзвичайно високих температур у печі. Ці цеглини виявилися навіть міцнішими, ніж цеглини, створені за допомогою бактерій, але умови на Місяці досить суворі.

Місячна цегла має витримувати перепади температур від плюс 121 градуса Цельсія до мінус 133 градуси Цельсія, що створює сильне теплове навантаження на цей матеріал. Також цегла піддаватиметься впливу космічних променів і бомбардуванню мікрометеоритами. Це може призвести до того, що цегла почне тріскатися і розпадатися, а отже база на Місяці може зруйнуватися з часом.

Місячні цеглини, створені вченими Фото: space.com

Тому індійські вчені вирішили використати бактерії Sporosarcina pasteurii для створення герметика, який може заповнювати тріщини в цеглинах і робити їх знову міцними.

Вчені створили цеглини з імітатора місячного реголіту шляхом запікання, а потім нанесли їм численні пошкодження. Потім вчені вилили на цеглу суміш, створену з бактерій Sporosarcina pasteurii, гуарової камеді та імітатора реголіту, і залишили її на кілька днів, даючи змогу суміші просочитися в цеглу і заповнити будь-які тріщини.

Бактерії створили карбонат кальцію, який ефективно заповнив тріщини, і біополімери, які дозволили суміші зчепитися з цеглою, зробивши її знову твердою. Вчені виявили, що таким чином вдалося повернути до 54% міцності цегли.

Тепер учені мають намір перевірити здатність бактерій відновлювати місячні цеглини в умовах космосу. Для цього вчені пропонують провести експеримент на орбіті в рамках місії "Гаганьян", яка стане першою пілотованою індійською космічною місією, коли три індійські астронавти вперше вирушать у космос 2026 року.

Як уже писав Фокус, вчені хочуть повернути на Землю найстаріший супутник, який перебуває на орбіті 67 років. 17 березня 1958 року на орбіту був виведений другий супутник США під назвою Vanguard 1 і він все ще обертається навколо нашої планети.