Индия завершила сборку космического корабля: он впервые отправит на орбиту индийцев (фото)

Космический корабль "Гаганьян" должен впервые в истории Индии отправить астронавтов этой страны на орбиту в 2026 году.

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Космический корабль "Гаганьян", который в ближайшем будущем доставит индийских астронавтов в космос и вернет их на Землю, был оснащен ключевыми технологиями, необходимыми для этой задачи. Индия хочет сделать все необходимое для пилотируемых полетов в космос независимо от других стран мира, пишет Space.

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Индийская организация космических исследований (ISRO) заявила о том, что комплектация пилотируемого космического корабля необходимыми технологиями почти полностью завершена. Это касается и жидкостной двигательной системой, которая отвечает за создание тяги, необходимой для управления ориентацией корабля и траекторией его полета. Эта система обеспечивает безопасную навигацию корабля во время спуска на Землю, пока не будет раскрыт парашют для безопасного приземления. Теперь "Гаганьян" будет оснащен электроникой, необходимой для связи, навигации и управления питанием.

После выполнения этих задач корабль отправят на космодром, где он будет ждать запуска на орбиту. Прежде чем Индия впервые в своей истории отправит одного или двух астронавтов на низкую околоземную орбиту, примерно в 2026 году, страна планирует провести как минимум четыре беспилотных испытания. В рамках первого испытательного полета, который может состоится уже в феврале, на борту корабля "Гаганьян" будет находится гуманоидный робот.

Один из индийских астронавтов, который впервые полетит на космическом корабле "Гаганьян" сейчас тренируется в США и в апреле должен полететь на Международную космическую станцию (МКС).

Космический корабль во время испытаний выведет на орбиту индийская ракета-носитель LVM3. Она же должна будет доставить на орбиту и астронавтов на борту этого корабля. ISRO заявила, что сейчас идет работа над усовершенствованием ракетного двигателя.

В настоящее время только США, Россия и Китай имеют возможность самостоятельно запускать людей в космос. Поэтому Индия хочет также стать страной, которая может это делать.

Космическая программа Индии достигла ряда успехов за последний год. Например, на Луне успешно приземлился посадочный модуль "Чандраян-3", а также был запущен солнечный зонд Aditya-1 к точке Лагранжа L1 системы Земля-Солнце. Как уже писал Фокус, модуль "Чандраян-3" совершил почти невозможное на Луне.

Индия также планирует построить свою космическую станцию к 2035 году, а к 2040 году – отправить своих астронавтов на Луну.

Первый полет корабля "Гаганьян" в космос с астронавтами на борту должен был состоятся в 2025 году, но по ряду причин, о которых уже писал Фокус, миссия была перенесена на следующий год.

Также Фокус писал о том, что NASA провело успешное испытание нового сверхзвукового самолета X-59.