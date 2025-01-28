NASA провело успешное испытание нового сверхзвукового самолета X-59: что известно (фото)

Сверхзвуковой самолет X-59 предназначен для демонстрации "тихого" преодоления звукового барьера.

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NASA провело испытания форсажной камеры нового сверхзвукового самолета X-59, которое проводилось на одном из предприятий компании Lockheed Martin в Калифорнии. Lockheed Martin создала X-59 для NASA в рамках проекта по разработке "тихого" сверхзвукового самолета, который может преодолеть звуковой барьер, не создавая похожих на гром звуковых ударов, которые возникают при достижении сверхзвуковой скорости, пишет Space.

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NASA показало фотографии наземного испытания форсажной камеры "тихого" сверхзвукового самолета X-59. В форсажной камере сжигается дополнительное топливо, что позволяет самолету набрать сверхзвуковую скорость. Напоминаем, что скорость звука составляет 1224 км/ч и сейчас преодолеть скорость звука могут только военные самолеты. Новые пассажирские сверхзвуковые самолеты сейчас создают несколько компаний в США и в Китае, ведь с 2003 года, когда закончилась эксплуатация самолета "Конкорд", такие самолеты не используются для перевозки пассажиров. Как уже писал Фокус, недавно в США состоялось очередное успешное испытание прототипа сверхзвукового пассажирского самолета XB-1 от компании Boom Technology.

Что касается испытания форсажной камеры сверхзвукового самолета X-59, то инженеры проверили производительность реактивного двигателя General Electric F414-GE-100. Это модифицированная версия двигателя, который используется в самолетах F/A-18 Super Hornet от компании Boeing. Эти военные самолеты использует ВМС США.

NASA показало фотографии наземного испытания форсажной камеры "тихого" сверхзвукового самолета X-59 Фото: NASA

Согласно сообщению NASA, работа двигателя F414-GE-100 с форсажной камерой позволит самолету X-59 достичь сверхзвуковой скорости. Испытание показало, что двигатель может работать в пределах температурных ограничений и с достаточным потоком воздуха для полета. Испытания также показало, что двигатель хорошо работает вместе с другими подсистемами сверхзвукового самолета X-59.

Когда NASA завершит наземные испытания и проверит готовность самолета X-59 к полету, начнутся летние испытания. Во время этих испытаний вместе с X-59 в воздухе будут находиться несколько самолетов F-15, которые с помощью специальных приборов будут измерять силу ударных волн, которые возникают, когда X-59 преодолеет звуковой барьер, то есть превысит скорость звука. Такие ударные волны обычно похожи на гром, но задача X-59 показать, что сверхзвуковые самолеты могут создавать тихие ударные волны.

После завершения первого этапа летных испытаний NASA отправит сверхзвуковой самолет X-59 на некоторыми населенными районами США, чтобы собрать данные о реакции населения на полет и выяснить, насколько тихими являются ударные волны, воспринимаемые человеком, во время сверхзвукового полета.

Сверхзвуковой самолет X-59 был создан в рамках программы NASA Quesst, целью которой является разработка самолетов, которые способны преодолевать звуковой барьер без создания громких ударных звуков Фото: NASA

Сверхзвуковой самолет X-59 был создан в рамках программы NASA Quesst, целью которой является разработка самолетов, которые способны преодолевать звуковой барьер без создания громких ударных звуков. Длина X-59 — 29 метров, а размах крыла – 9 метров. Этот сверхзвуковой самолет сможет летать со скоростью до 1500 км/ч.

Уже несколько десятилетий сверхзвуковые полеты запрещены над населенными районами внутри США из-за сильных ударных звуков. Если у NASA получится реализовать технологию "тихого" сверхзвукового самолета, то таким образом будущие пассажирские сверхзвуковые самолеты смогут летать над населенными пунктами внутри страны, что значительно сократить время перемещения пассажиров по воздуху.

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