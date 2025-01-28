Миллионы взрывающихся звезд-вампиров помогут раскрыть тайну загадочной силы Вселенной (фото)

Тайну темной энергии, неизвестной силы, которая ускоряет расширение Вселенной, помогут раскрыть наблюдения Обсерватории имени Веры Рубин.

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Обсерватория имени Веры Рубин, расположенная в Чили, которая будет введена в эксплуатацию в конце этого года, обнаружит миллионы взрывающихся звезд-вампиров, которые питаются своими звездами-компаньонами. Данные о сверхновых типа Ia помогут ученым раскрыть тайну загадочной темной энергии, неизвестной силы, которая ускоряет расширение Вселенной, считают ученые, пишет Space.

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Свет от сверхновых типа Ia, которыми взрываются белые карлики (мертвые звезды, оставшиеся после смерти не очень массивных звезд), является настолько однородным, что его астрономы используют для измерения расстояний в космосе. Это, в свою очередь, может показать, насколько расширилась Вселенная.

По словам астронома Анаис Меллер, наблюдения Обсерватории имени Веры Рубин за сверхновыми типа Ia поможет лучше понять то, как расширяется Вселенная и раскрыть секрет таинственной темной энергии.

Звезды белые карлики обычно существуют в двойных системах и как вампиры высасывают вещество из своих звезд-компаньонов. Это происходит до тех пор, пока белый карлик не наберет критическую массу, в результате чего такие звезды взрываются и исчезают.

Звезды белые карлики обычно существуют в двойных системах и как вампиры высасывают вещество из своих звезд-компаньонов. Иллюстрация Фото: space.com

В течение 10 лет телескоп Обсерватории имени Веры Рубин будет каждую ночь сканировать космос, что поможет лучше изучить сверхновые типа Ia до того, как они исчезнут. Наличие данных о большем количестве сверхновых типа Ia, расположенных на разных расстояниях от Земли, позволит ученым построить лучшую модель того, как темная энергия влияет на Вселенную.

В течение 10 лет телескоп Обсерватории имени Веры Рубин будет каждую ночь сканировать космос, что поможет лучше изучить сверхновые типа Ia до того, как они исчезнут Фото: NOIRLab

Сейчас считается, что темная энергия составляет 68% всего количества материи и энергии во Вселенной, но так было не всегда. Чем бы ни была темная энергия, похоже, она "включилась" только тогда, когда Вселенной было от 9 до 10 миллиардов лет. До этого во Вселенной доминировала материя, а до этого ею управляла энергия Большого взрыва.

Стандартная космологическая модель эволюции Вселенной Лямбда-CDM предполагает, что темная энергия является постоянной и не меняется со временем. Но недавние наблюдения показывают, что это не так, хотя это еще нужно подтвердить.

Астрономы считают, что Обсерватории имени Веры Рубин может точно показать, является ли темная энергия постоянной или нет, а также, возможно, поможет понять, чем является темная энергия.

Как уже писал Фокус, астрономы наконец нашли причину гигантских планетарных пылевых бурь на Марсе. Исследование предполагает, что одна из особенностей южного полушария Красной планеты напрямую влияет на возникновение пылевых бурь.

Также Фокус писал о том, что согласно недавнему исследованию, гравитация не является доминирующей силой в Солнечной системе. Есть и другие силы, которые влияют на орбиты космических объектов.