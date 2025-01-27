Солнечной системой управляет не только гравитация, но и другие силы: что выяснили ученые
Исследование предлагает новый взгляд на движение объектов вокруг Солнца.
Уже давно считается, что доминирующей силой в Солнечной системе является гравитация. Она отвечает за орбиты планет и их спутников, но есть и другие силы, которые сформировали наше окружение. В новом исследовании авторы описывают, как отскакивающий лед от комет может толкать их и как давление излучения Солнца выталкивает материал наружу. Существуют также релятивистские эффекты, которые могут заставлять частицы двигаться по спирали внутрь к Солнцу, пишет Universe Today.
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Гравитация — это сила, которая управляет структурой и движением Солнечной системы. Солнце, которое имеет огромную массу, создает сильнейшее гравитационное притяжение, и удерживает на орбите вокруг себя планеты, астероиды, кометы и другие объекты. Орбита каждой планеты является результатом баланса между скоростью ее движения и силой притяжения Солнца, что создает траектории движения, описываемые законами Кеплера.
Спутники остаются на орбите вокруг планет из-за гравитационного притяжения последних. Гравитация не только поддерживает устойчивость этих орбит, но и влияет на такие явления, как приливы на Земле, вызванные гравитационным притяжением Луны.
Ученые изучили другие силы, которые формируют Солнечную систему. Гравитация, безусловно, описывает движение планетарных тел, но есть и другие силы, которые оказывают воздействие на меньшие тела, восприимчивые к их воздействию. Эти силы включают отдачу (согласно третьему закону Ньютона, каждое действие имеет равное и противоположное действие), крутящий момент от потери массы, давление излучения Солнца и многое другое.
Ученые предлагают информативный обзор различных не гравитационных сил, действующих в Солнечной системе. Авторы исследования предполагают, что все орбиты в Солнечной системе являются круговыми, хотя в реальности планетарные тела не являются идеальными сферами и не имеют идеально круговых орбит.
Среди не гравитационных сил, которые описывают исследователи, самой большой является отдача, создаваемая сублимацией льда на кометах и астероидах. Тепло от Солнца заставляет лед сразу превращаться в газ, а не сначала переходить в состояние жидкости, а только затем в газ. В соответствии с законом Ньютона, когда лед сублимируется, выходящие летучие газы будут переносить импульс и оказывать силу отдачи на тело. Процесс сублимации во многом зависит от температуры тела под влиянием излучения Солнца.
Еще одна не гравитационная сила – это давление излучения, которое формирует характерные хвосты комет. Это сила, созданная светом, когда фотоны передают импульс объекту, например, кометной пыли и газу, отталкивая их. Давление излучения зависит от его интенсивности и отражательной способности объекта, причем более отражающие объекты испытывают большую силу. Хотя давление излучения и невелико, оно может формировать хвосты комет и постепенно изменять орбиты малых тел в Солнечной системе, считают ученые.
Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что было бы с нашей планетой, если бы в Солнечной системе была супер-Земля. Наличие дополнительной крупной планеты в самом худшем сценарии привело бы к катастрофическим последствиям для Земли.
Также Фокус писал о том, что новое открытие показало историю воды на Марсе. В частности, ученые обнаружили доказательства существования на Красной планете огромного океана.