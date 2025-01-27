Солнечной системой управляет не только гравитация, но и другие силы: что выяснили ученые

Исследование предлагает новый взгляд на движение объектов вокруг Солнца.

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Уже давно считается, что доминирующей силой в Солнечной системе является гравитация. Она отвечает за орбиты планет и их спутников, но есть и другие силы, которые сформировали наше окружение. В новом исследовании авторы описывают, как отскакивающий лед от комет может толкать их и как давление излучения Солнца выталкивает материал наружу. Существуют также релятивистские эффекты, которые могут заставлять частицы двигаться по спирали внутрь к Солнцу, пишет Universe Today.

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Гравитация — это сила, которая управляет структурой и движением Солнечной системы. Солнце, которое имеет огромную массу, создает сильнейшее гравитационное притяжение, и удерживает на орбите вокруг себя планеты, астероиды, кометы и другие объекты. Орбита каждой планеты является результатом баланса между скоростью ее движения и силой притяжения Солнца, что создает траектории движения, описываемые законами Кеплера.

Спутники остаются на орбите вокруг планет из-за гравитационного притяжения последних. Гравитация не только поддерживает устойчивость этих орбит, но и влияет на такие явления, как приливы на Земле, вызванные гравитационным притяжением Луны.

Так выглядит Земля с Луны Фото: NASA

Ученые изучили другие силы, которые формируют Солнечную систему. Гравитация, безусловно, описывает движение планетарных тел, но есть и другие силы, которые оказывают воздействие на меньшие тела, восприимчивые к их воздействию. Эти силы включают отдачу (согласно третьему закону Ньютона, каждое действие имеет равное и противоположное действие), крутящий момент от потери массы, давление излучения Солнца и многое другое.

Ученые предлагают информативный обзор различных не гравитационных сил, действующих в Солнечной системе. Авторы исследования предполагают, что все орбиты в Солнечной системе являются круговыми, хотя в реальности планетарные тела не являются идеальными сферами и не имеют идеально круговых орбит.

Среди не гравитационных сил, которые описывают исследователи, самой большой является отдача, создаваемая сублимацией льда на кометах и ​​астероидах. Тепло от Солнца заставляет лед сразу превращаться в газ, а не сначала переходить в состояние жидкости, а только затем в газ. В соответствии с законом Ньютона, когда лед сублимируется, выходящие летучие газы будут переносить импульс и оказывать силу отдачи на тело. Процесс сублимации во многом зависит от температуры тела под влиянием излучения Солнца.

Среди не гравитационных сил, которые описывают исследователи, самой большой является отдача, создаваемая сублимацией льда на кометах и ​​астероидах Фото: NASA

Еще одна не гравитационная сила – это давление излучения, которое формирует характерные хвосты комет. Это сила, созданная светом, когда фотоны передают импульс объекту, например, кометной пыли и газу, отталкивая их. Давление излучения зависит от его интенсивности и отражательной способности объекта, причем более отражающие объекты испытывают большую силу. Хотя давление излучения и невелико, оно может формировать хвосты комет и постепенно изменять орбиты малых тел в Солнечной системе, считают ученые.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, что было бы с нашей планетой, если бы в Солнечной системе была супер-Земля. Наличие дополнительной крупной планеты в самом худшем сценарии привело бы к катастрофическим последствиям для Земли.

Также Фокус писал о том, что новое открытие показало историю воды на Марсе. В частности, ученые обнаружили доказательства существования на Красной планете огромного океана.