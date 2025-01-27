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Технологии и наука

Если бы в Солнечной системе была супер-Земля: вот что случилось бы с нашей планетой

планета супер Земля
Фото: ScienceAlert | Если бы в Солнечной системе была супер-Земля: вот что случилось бы с нашей планетой

Наличие дополнительной крупной планеты в самом худшем сценарии привело бы к катастрофическим последствиям для Земли.

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Солнечная система представляет собой сбалансированную систему, которая поддерживается практически идеальным балансом гравитации и инерции. Что если бы вместо главного пояса астероидов между Марсом и Юпитером находилась супер-Земля? Этим вопросом задались авторы исследования, опубликованного в журнале Icarus, и получили неожиданные ответы, пишет ScienceAlert.

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Многие звездные системы в нашей галактике, похожие на Солнечную систему, согласно прогнозам, имеют планету класса супер-Земля, расположенную близко к родной звезде. Но в нашей Солнечной системе нет планеты, которая примерно в 1,5 — 2 раза и даже в 10 раз больше Земли. Хотя такие каменистые планеты считаются довольно распространенными в нашей галактике.

Ученые создали моделирование, чтобы выяснить, как такая супер-Земля, если бы она была в Солнечной системе между Марсом и Юпитером, могла бы повлиять на Венеру, Землю и Марс. Моделирование учитывало разные размеры такой планеты: в диапазоне 2 -10 раз больше Земли. Во время моделирования ученые изучали влияние еще одной планеты на орбиту и наклон оси внутренних планет Солнечной системы.

Форма и длина орбиты, а также наклон оси планеты имеют решающее значение для ее обитаемости. Форма и размер орбиты влияют на то, какую продолжительность имеют времена года, а наклон оси влияет на то, насколько экстремально холодными или жаркими будут эти сезоны. Результаты моделирования показали неожиданные результаты.

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Солнечная система представляет собой сбалансированную систему, которая поддерживается практически идеальным балансом гравитации и инерции
Фото: Live Science

С одной стороны, планета в 2 раза больше Земли своей гравитацией не оказала бы существенного влияния Землю, Венеру и Марс. Хотя моделирование показало, что ось Земли могла бы измениться, что привело бы к более жаркому лету и более холодной зиме. Но это все равно была бы пригодная для жизни Земля.

Но дополнительная планета в 10 раз больше Земли своей гравитацией изменила бы орбиты внутренних планет Солнечной системы. Например, у Земли оказалась бы более вытянутая орбита и планета сместилась бы ближе к Венере. Наклон оси Земли также был бы больше.

В этом случае на Земле постоянно были бы резкие смены сезонов от чрезвычайно жаркого лета до очень холодной зимы. Даже если бы ранняя жизнь смогла бы адаптироваться к таким экстремальным условиям, то неизвестно появились бы люди на Земле или нет.

По словам ученых, если будет обнаружена звездная система, похожая на Солнечную систему, которая будет иметь супер-Землю, то это даст возможность понять, могут ли быть внутренние планеты в этой системе пригодными для жизни.

Фокус уже писал о том, каким образом можно попасть в параллельную Вселенную, согласно существующим теориям в физике. Если параллельные Вселенные существует, то есть как минимум один способ попасть в место, которое отличается от нашей реальности.

Также Фокус писал о том, что такое темные или бозонные звезды и почему ученые считают, что они находятся везде во Вселенной.