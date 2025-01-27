Якби в Сонячній системі була супер-Земля: ось що сталося б із нашою планетою

Наявність додаткової великої планети в найгіршому сценарії призвела б до катастрофічних наслідків для Землі.

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Сонячна система являє собою збалансовану систему, яка підтримується практично ідеальним балансом гравітації та інерції. Що якби замість головного пояса астероїдів між Марсом і Юпітером була супер-Земля? Цим питанням задалися автори дослідження, опублікованого в журналі Icarus, і отримали несподівані відповіді, пише ScienceAlert.

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Багато зоряних систем у нашій галактиці, схожих на Сонячну систему, згідно з прогнозами, мають планету класу супер-Земля, розташовану близько до рідної зірки. Але в нашій Сонячній системі немає планети, яка приблизно в 1,5 — 2 рази і навіть у 10 разів більша за Землю. Хоча такі кам'янисті планети вважаються досить поширеними в нашій галактиці.

Учені створили моделювання, щоб з'ясувати, як така супер-Земля, якби вона була в Сонячній системі між Марсом і Юпітером, могла б вплинути на Венеру, Землю і Марс. Моделювання враховувало різні розміри такої планети: у діапазоні 2 -10 разів більші за Землю. Під час моделювання вчені вивчали вплив ще однієї планети на орбіту та нахил осі внутрішніх планет Сонячної системи.

Форма і довжина орбіти, а також нахил осі планети мають вирішальне значення для її населеності. Форма і розмір орбіти впливають на те, яку тривалість мають пори року, а нахил осі впливає на те, наскільки екстремально холодними або спекотними будуть ці сезони. Результати моделювання показали несподівані результати.

Сонячна система являє собою збалансовану систему, яка підтримується практично ідеальним балансом гравітації та інерції Фото: Live Science

З одного боку, планета, у 2 рази більша за Землю, своєю гравітацією не мала б істотного впливу на Землю, Венеру і Марс. Хоча моделювання показало, що вісь Землі могла б змінитися, що призвело б до спекотнішого літа і холоднішої зими. Але це все одно була б придатна для життя Земля.

Але додаткова планета в 10 разів більша за Землю своєю гравітацією змінила б орбіти внутрішніх планет Сонячної системи. Наприклад, у Землі виявилася б більш витягнута орбіта і планета змістилася б ближче до Венери. Нахил осі Землі також був би більшим.

У цьому разі на Землі постійно були б різкі зміни сезонів від надзвичайно спекотного літа до дуже холодної зими. Навіть якби раннє життя змогло б адаптуватися до таких екстремальних умов, то невідомо з'явилися б люди на Землі чи ні.

За словами вчених, якщо буде виявлено зоряну систему, схожу на Сонячну систему, яка матиме супер-Землю, то це дасть можливість зрозуміти, чи можуть бути внутрішні планети в цій системі придатними для життя.

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