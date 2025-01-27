Якби в Сонячній системі була супер-Земля: ось що сталося б із нашою планетою
Наявність додаткової великої планети в найгіршому сценарії призвела б до катастрофічних наслідків для Землі.
Сонячна система являє собою збалансовану систему, яка підтримується практично ідеальним балансом гравітації та інерції. Що якби замість головного пояса астероїдів між Марсом і Юпітером була супер-Земля? Цим питанням задалися автори дослідження, опублікованого в журналі Icarus, і отримали несподівані відповіді, пише ScienceAlert.
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Багато зоряних систем у нашій галактиці, схожих на Сонячну систему, згідно з прогнозами, мають планету класу супер-Земля, розташовану близько до рідної зірки. Але в нашій Сонячній системі немає планети, яка приблизно в 1,5 — 2 рази і навіть у 10 разів більша за Землю. Хоча такі кам'янисті планети вважаються досить поширеними в нашій галактиці.
Учені створили моделювання, щоб з'ясувати, як така супер-Земля, якби вона була в Сонячній системі між Марсом і Юпітером, могла б вплинути на Венеру, Землю і Марс. Моделювання враховувало різні розміри такої планети: у діапазоні 2 -10 разів більші за Землю. Під час моделювання вчені вивчали вплив ще однієї планети на орбіту та нахил осі внутрішніх планет Сонячної системи.
Форма і довжина орбіти, а також нахил осі планети мають вирішальне значення для її населеності. Форма і розмір орбіти впливають на те, яку тривалість мають пори року, а нахил осі впливає на те, наскільки екстремально холодними або спекотними будуть ці сезони. Результати моделювання показали несподівані результати.
З одного боку, планета, у 2 рази більша за Землю, своєю гравітацією не мала б істотного впливу на Землю, Венеру і Марс. Хоча моделювання показало, що вісь Землі могла б змінитися, що призвело б до спекотнішого літа і холоднішої зими. Але це все одно була б придатна для життя Земля.
Але додаткова планета в 10 разів більша за Землю своєю гравітацією змінила б орбіти внутрішніх планет Сонячної системи. Наприклад, у Землі виявилася б більш витягнута орбіта і планета змістилася б ближче до Венери. Нахил осі Землі також був би більшим.
У цьому разі на Землі постійно були б різкі зміни сезонів від надзвичайно спекотного літа до дуже холодної зими. Навіть якби раннє життя змогло б адаптуватися до таких екстремальних умов, то невідомо з'явилися б люди на Землі чи ні.
За словами вчених, якщо буде виявлено зоряну систему, схожу на Сонячну систему, яка матиме супер-Землю, то це дасть можливість зрозуміти, чи можуть бути внутрішні планети в цій системі придатними для життя.
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