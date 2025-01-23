Из Европы в Америку за 3 часа: сверхзвуковой самолет установил рекорд скорости (видео)

Тестовая версия будущего пассажирского сверхзвукового самолета компании Boom Technology почти смогла достичь скорости звука.

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Американская компания Boom Technology провела уже 11-е успешное испытание прототипа будущего сверхзвукового пассажирского авиалайнера Overture под названием XB-1. Хотя одной из целей данного испытания являлось достижение скорости звука, все же сверхзвуковой самолет, хотя ее и не достиг, установил новый для себя рекорд скорости полета, пишет Live Science.

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Эра пассажирских сверхзвуковых перелетов закончилась в 2003 году, когда в последний раз выполнил полет знаменитый сверхзвуковой самолет "Конкорд". Но компания Boom Technology собирается начать новую эру сверхзвуковых полетов с помощью разрабатываемого пассажирского авиалайнера Overture.

Для того, чтобы проверить все необходимые технологии, компания создала прототип самолета Overture значительно меньшего размера, который получил название XB-1. Первый испытательный полет этого сверхзвукового самолета состоялся в марте 2024 года, а недавно состоялось уже 11-е испытание, которое прошло успешно.

Во время этого испытания пилотируемый сверхзвуковой самолет XB-1 набрал скорость 1172 км/ч, что немного меньше скорости звука, составляющей 1234 км/ч. Это новый рекорд скорости для данного самолета, хотя планировалось, что он сможет набрать сверхзвуковую скорость и возможно даже преодолеть звуковой барьер.

В этот раз испытание проводилось на высоте почти 9000 метров, но следующие испытания будут проводитmся на большей высоте, где более низкое давление воздуха, что позволит достичь сверхзвуковой скорости.

Испытание помогло снова оценить прочность конструкции сверхзвукового самолета, его управляемость и маневренность. По словам представителей Boom Technology, XB-1 остается хорошо управляемым на очень высокой скорости полета.

В этот раз испытание проводилось на высоте почти 9000 метров, но следующие испытания будут проводитmся на большей высоте, где более низкое давление воздуха, что позволит достичь сверхзвуковой скорости Фото: interestingengineering.com

Компания Boom Technology планирует провести в ближайшее время очередной испытательный поле, во время которого XB-1 должен набрать скорость, большую чем скорость звука.

Будущий пассажирский сверхзвуковой самолет Overture, который должен быть введен в эксплуатацию уже в начале следующего десятилетия, сможет перевозить до 80 пассажиров за один рейс. При этом планируется, что скорость его полета будет составлять примерно 2100 км/ч. Учитывая, что сейчас обычные самолеты доставляют пассажиров из Европы в США в среднем за 8 часов, то сверхзвуковой самолет Overture сможет это делать за 3 часа и 30 минут.

Будущий пассажирский сверхзвуковой самолет Overture, который должен быть введен в эксплуатацию уже в начале следующего десятилетия, сможет перевозить до 80 пассажиров за один рейс Фото: Gizmodo

Как уже писал Фокус, ученые предложили новый способ межзвездных путешествий, с помощью которого к ближайшей звезде можно долететь в 1750 быстрее. Ученые предложили новую технологию для межзвездных полетов, которая позволит добраться к ближайшей звезде в течение человеческой жизни.

Также Фокус писал о том, что жители некоторых регионов Украины смогут в скором времени увидеть частичное солнечное затмение, когда Луна закроет часть Солнца.

Еще Фокус писал о новом ядерном ракетном двигателе, разработка которого сейчас идет, и об испытании топлива для его ядерного реактора. Предполагается, что космический корабль, оснащенный таким двигателем, поможет совершить полет на Марс всего за полтора месяца вместо шести с помощью нынешних двигателей.