Полет к ближайшей звезде в 1750 раз быстрее: предложен новый способ межзвездных путешествий

Ученые предложили новую технологию для межзвездных полетов, которая позволит добраться к ближайшей звезде в течение человеческой жизни.

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Группа физиков предложила новый способ движения в космосе, который позволит долететь к ближайшей звездной системе Альфа Центавра всего за 40 лет, а не за 70 000 лет с помощью существующих технологий. Это в 1750 раз быстрее. И для этого нужно использовать релятивистские электронные лучи. Свою идеи физики представили в журнале Acta Astronautica, пишет Space.

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Основная проблема при достижении другой звездной системы заключается в выяснении того, как эффективно и доступно создавать, и передавать достаточно энергии космическому кораблю. Современные космические корабли требуют размещения огромных солнечных панелей и огромного количества топлива на борту, чтобы можно было добраться к ближайшим звездам. Но даже в таком случае современные химические двигатели не позволяют достичь ближайших звезд в течение человеческой жизни.

Поэтому физики предложили использовать для межзвездных путешествий электронные лучи, состоящие из электронов, которые движутся почти со скоростью света. Это называется релятивистская скорость, поэтому данные лучи являются релятивистскими электронными лучами.

Ближайшая к нам звездная система Альфа Центавра, состоящая из трех звезд, находится на расстоянии 4,3 световых года от нас. Это примерно в 2000 раз дальше, чем находится самый далекий космический аппарат "Вояджер-1". Чтобы достичь такого расстояния и выйти в межзвездное пространство "Вояджеру-1" понадобилось 48 лет. Расчеты ученых показывают, что для достижения Альфы Центавра с помощью существующих химических ракетных двигателей космическому кораблю понадобится примерно 70 000 лет.

Ближайшая к нам звездная система Альфа Центавра, состоящая из трех звезд, находится на расстоянии 4,3 световых года от нас. Это примерно в 2000 раз дальше, чем находится самый далекий космический аппарат "Вояджер-1" Фото: NASA/JPL-Caltech

По словам физиков, в данном исследовании речь идет о том, как помочь беспилотному космическому аппарату набрать необходимую скорость, чтобы достичь ближайшей звезды за значительно короткое время, которое было бы меньше средней продолжительности человеческой жизни. Это зависит от способности доставлять достаточное количество кинетической энергии космическому аппарату не очень дорогим способом.

Физики предложили использовать для межзвездных путешествий электронные лучи, состоящие из электронов, которые движутся почти со скоростью света Фото: space.com

Сейчас одной из самых популярных идей является использование лазерного луча, состоящего из фотонов, то есть частиц света, который бы давал космическому аппарату со световым парусом необходимую энергию для достижения релятивистской скорости.

Но проблема в том, что на огромных расстояниях очень сложно поддерживать стабильность лазерного луча и не позволять ему рассеиваться, что не позволит космическому аппарату набрать почти скорость света. При этом сложность возникает с получением необходимой энергии для создания и поддержания такого лазерного луча, что очень дорого.

По словам физиков, электроны гораздо легче разогнать до почти скорости света, а также можно избежать рассевания электронного луча с помощью существующих технологий. Исследование предполагает, что можно удерживать электронный луч в стабильном состоянии даже на расстоянии, которое в 1000 раз превышает расстояние от Земли до Солнца, которое составляет 150 млн км. Это значит, что космический аппарат получит необходимую энергию для достижения релятивистской скорости.

Расчеты физиков показывают, что космический аппарат примерно такого же размера, как и "Вояджер-1" и весом в 1 тонну (там образом на нем можно будет разместить много научных приборов) сможет набрать скорость, которая составляет 10% скорости света. Таким образом до звездной системы Альфа Центавра он доберется всего за 40 лет.

Физики предлагают разметить близко к Солнцу другой космический аппарат, который будет получать солнечную энергию и создавать мощный электронный луч.

Для того, чтобы реализовать эту идею необходимо много работы, но ученые оптимистично настроены и считают, что все это реально. Таким образом быстрые межзвездные полеты перестанут быть чем-то из области научной фантастики.

Как уже писал Фокус, китайские астронавты установили на станции "Тяньгун" защиту от большой угрозы из космоса. Двое китайских астронавтов находились так долго в открытом космосе, что почти достигли мирового рекорда, установленного ими же в декабре прошлого года.

Также Фокус писал о том, что квазиспутнику нашей планеты дали официальное имя и назвали его в честь древнеримской богини, которая, как бы это странно ни звучало, являлась покровительницей дверей.