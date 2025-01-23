Странный квазиспутник Земли получил имя в честь богини дверных петель (фото)

У нашей планеты кроме Луны также есть и квазиспутники и один из них получил официальное имя через 21 год после открытия.

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В 2004 году астрономы обнаружили новый околоземный астероид диаметром 160-360 метров (точнее установить размер не удалось), который получил обозначение 2004 GU9. Оказалось, что этот астероид является квазиспутником Земли и будет вращаться вокруг нашей планеты еще примерно 600 лет. Теперь же в результате конкурса, организованного Международным астрономическим союзом, этот квазиспутник получил официальное имя, пишет Space.

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Квазиспутник Земли 2004 GU9 теперь имеет имя Кардея в честь древнеримской богини дверных петель. Этот имя необычный объект получил благодаря студенту Университета штата Джорджия, США, Клэю Чилкатту, который стал победителем конкурса наименований, организованного Международным астрономическим союзом и авторами научно-популярной программы Radiolab на одной и радиостанций Нью-Йорка.

Квазиспутники – это астероиды, которые вращаются вокруг Солнца таким образом, что в то же время вращаются и вокруг Земли. Эти астероиды могут быть квазиспутниками нашей планеты в течение сотен лет, пока их орбита не изменится.

Полоса света в левой части изображения - это квазиспутник Земли Кардея Фото: space.com

Чилкатт объяснил, что назвал квазиспутник 2004 GU9 именем Кардея, потому что этот объект имеет "уникальный орбитальный путь, существуя в переходном состоянии между Луной и астероидом".

"Имя Кардея символизирует изменение и переход между мирами. Это имя отражает уникальный орбитальный путь, олицетворяя небесные врата между Землей и космосом", — заявил Чилкатт.

В жюри конкурса наименований был также соведущий программы Radiolab Латиф Насер, который в прошлом году дал имя квазиспутнику Луны под названием 2002 VE. Насер назвал этот астероид, обнаруженный в 2002 году Zoozve. На самом деле Zoozve — это буквенная версия 2002 VE, если представить двойки как букву Z, а нули как букву O.

Фокус уже писал о том, что однажды Насер обратил внимание на плакат с изображением Солнечной системы, висящий на стене в комнате его сына. Он увидел, что возле Венеры находится спутник Zoozve, хотя, как известно у этой планеты нет обычных спутников. В конце концов выяснилось, что Насер просто неправильно прочитал название астероида 2002 VE. Международный астрономический союз принял предложение Насера дать имя Zoozve квазиспутнику Луны.

Как уже писал Фокус, черные дыры делают то, чего от них никто не ожидал и астрономы удивлены новым открытием. Открытие бросает вызов общепринятому мнению относительно роста сверхмассивных черных дыр и скорости их вращения.

Также Фокус писал о том, что Земля, как и Луна, а также Меркурий сжимается, хотя и не так сильно, как эти два объекта.